Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin altı çocuğu ne yapıyor?

Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti boşandıktan sonra çetin bir velayet davası için kolları sıvamıştı. Çift evli oldukları dönem isimleri Maddox, Pax, Zahara, Shiloh (John olarak da bilinir), ikizleri Knox ve Vivienne ile birlikte sürekli birlikte resmedildiler.

Çiftin çocukları 19 yaşındaki Maddox, 17 yaşındaki Pax, 16 yaşındaki Zahara, 15 yaşındaki Shiloh, 12 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne hakkında hakim ortak velayet kararı verdi. Bu karardan sonra Brad Pitt’in derin bir nefes aldığı söylentiler arasında. Angelina Jolie ve Brad Pitt’in gölgesi altında büyüyen çocuklar şimdi ne yapıyor?

MADDOX CHIVAN JOLİE PİTT

Angelina Jolie’nin henüz aktör Billy Bob Thornton ile evliyken evlat edindiği Maddox’un Brad Pitt’le arasının kötü olduğu söylentileri her zaman kulaktan kulağa dolanan bilgilerden. Angelina Jolie’nin 2002 yılında yedi aylıkken Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edindiği Maddox, 2017'de annesiyle birlikte tarihi gerilim filmi First They Killed My Father'da çalıştı.

Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nde Rusça ve Korece biyokimya okuyan genç adam, mahkemede babası Brad Pitt’e karşı ifade verdi.