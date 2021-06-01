Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin altı çocuğu ne yapıyor?

Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti boşandıktan sonra çetin bir velayet davası için kolları sıvamıştı. Çift evli oldukları dönem isimleri Maddox, Pax, Zahara, Shiloh (John olarak da bilinir), ikizleri Knox ve Vivienne ile birlikte sürekli birlikte resmedildiler. Çiftin çocukları 19 yaşındaki Maddox, 17 yaşındaki Pax, 16 yaşındaki Zahara, 15 yaşındaki Shiloh, 12 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne hakkında hakim ortak velayet kararı verdi. Bu karardan sonra Brad Pitt’in derin bir nefes aldığı söylentiler arasında. Angelina Jolie ve Brad Pitt’in gölgesi altında büyüyen çocuklar şimdi ne yapıyor? MADDOX CHIVAN JOLİE PİTT Angelina Jolie’nin henüz aktör Billy Bob Thornton ile evliyken evlat edindiği Maddox’un Brad Pitt’le arasının kötü olduğu söylentileri her zaman kulaktan kulağa dolanan bilgilerden. Angelina Jolie’nin 2002 yılında yedi aylıkken Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edindiği Maddox, 2017'de annesiyle birlikte tarihi gerilim filmi First They Killed My Father'da çalıştı. Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nde Rusça ve Korece biyokimya okuyan genç adam, mahkemede babası Brad Pitt’e karşı ifade verdi.

PAX THIEN JOLİE PİTT Pax 2003 yılında Vietnam'da doğdu. Angelina Jolie, onu Mart 2007'de üç yaşındayken evlat edindi. O dönemde Angelina Jolie ile Brad Pitt henüz 2 yıldır sevgiliydi. Vietnam evli olmayan çiftlerin evlat edinmesine izin vermediği için Brad Pitt, Pax'i bir yıl sonra ABD'de evlat edindi. ZAHARA MARLEY JOLİE PİTT Zahara Etiyopya'da doğdu ve Pax gibi, bebekken sağlık sorunları olduğu için biyolojik annesi tarafından terk edildi. 2005 yılında altı aylıkken Angelina ve Brad tarafından evlat edinildi. 16 yaşındaki Zahara, tüm geliri aile içi şiddet mağdurları için barınaklara gidecek olan bir mücevher serisi olan Zahara Collection'ı tasarladı. Angelina Jolie kızı Zahara hakkında TIME'a şunları söyledi: "Ondan çok şey öğrendim. O benim ailem ama o olağanüstü Afrikalı bir kadın." SHİLOH NOUVEL JOLİE PİTT / JOHN Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh’un medyaya yansıyan ilk fotoğrafları People dergisi tarafından 4,1 milyon dolara satın alındı. Shiloh aynı zamanda Madame Tussauds tarafından balmumunda ölümsüzleştirilen ilk bebek oldu. Son yıllarda cinsel yönelimi ile gündeme gelen Shiloh hakkında ilk açıklamayı annesi Angeline Jolie yapmıştı. Angelina Jolie, Shiloh'un genç yaştan itibaren "erkek olmak istediği" gerçeğinden bahsetmiş ve sözlerine şöyle devam etmişti: O sadece John olarak anılmak istiyor.