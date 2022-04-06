Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı Shiloh'un kalbi acı içinde

Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Jolie ve Pitt, ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

ORTAK VELAYETE KARŞI ÇIKTI

18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, geçtiğimiz yıl mahkemeden zaferle çıkmıştı. Hukuk mücadelesine devam eden Jolie ise kararın ardından temyize başvurmuştu.



Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen Kaliforniya mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulup, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor." açıklamasıyla hakimin görevine son vermişti.

"ÜZÜNTÜ YAŞIYOR"

Ancak Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında süren bu mücadeleden en çok etkilenen isim ise kızları Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'in olduğu öne sürüldü. OK! Dergisi'nin iddiasına göre; olup bitenlerden diğer kardeşleri ebeveynleri arasında "taraf tuttuğu" için Shiloh kadar sarsılmıyorlar. Oysa Shiloh Nouvelle, anne ve babası arasında kaldığı için büyük bir üzüntü yaşıyor.

İddialara göre; 15 yaşındaki Shiloh'un istediği Jolie ile Pitt'in artık bu boşanma "savaşını" barışçıl bir biçimde sonuçlandırması. Ok Dergisi'ne konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre, Shiloh'nun en çok istediği anne ve babasının "yürekten gelen bir şekilde" birbirlerini bağışlaması ve hayatlarına devam etmesi.

KARDEŞLERİ ANNESİNİ DESTEKLİYOR

Aynı kişi, Jolie ve Pitt'in diğer çocukları Maddox, Pax ve Zahara'nın "resmin bütününü göremediği" iddiasında. Onlara göre diğer üç çocuk, çiftin boşanma kararı verdiği andan itibaren anneleri Angelina Jolie'nin tarafından yer aldı. Özellikle Maddox'un Brad Pitt ile tartıştığı daha önce basına yansımıştı. Hatta Pitt, Maddox'a şiddet uygulamakla suçlanıp bu yüzden terapiye gitmişti. Aktör, aklandıktan sonra yeniden bir gözetmen eşliğinde çocuklarını görmeye başlamıştı.

Jolie'ye yakın bir kaynağın OK! Dergisi'ne anlattığına göre, Maddox, Pax ve Zahara yıllar önce annelerinin "ekibinde" yer aldılar ve babalarıyla aralarına görünmez bir set ördüler. Ama Shiloh aynı şeyi yapmadı. O her zaman annesinin ve babasının iyi zamanlarını hatırlıyor. Jolie ve Pitt'in boşanma sürecinde birbirlerine karşı giriştiği mücadeleyi görmek ise onu çok üzüyor.



Yine aynı kaynağın anlattığına göre, Shiloh artık anne ve babasının birbirlerinin hayatına dönmesinin mümkün olmadığının da bilincinde. Yine de eğer her ikisi de "silahlarını toprağa gömüp" boşanma işlerini barışçıl bir şekilde çözerlerse herkes çok daha mutlu olacak.

