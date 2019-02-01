Bradley Cooper’dan Lady Gaga’ya yasak

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SİNEMA TV  | 01.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filmiyle 2018 yılına damga vuran Bradley Cooper ile Lady Gaga ikilisi film çekimleri boyunca makyaj konusunda anlaşamamış.

Bradley Cooper’dan Lady Gaga’ya yasak

Lady Gaga diyince herkesin aklına çılgın tarzı, tuhaf makyajları, abartılı kıyafetleri ve tanımlanamayan hareketleri gelir. Renkli saçları ve herkesi şaşırtan kıyafet ve makyaj tarzıyla her zaman gündemde olan Lady Gaga’yı 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filminde ilk kez görenler şoke olmuştu. Çünkü hiç kimse onu sade bir halde görmeye henüz hazır değildi. Filmdeki makyajsız hali ve düz saçlarının sebebi şimdi belli oldu! Filmin yönetmeni ve rol arkadaşı Bradley Cooper çekimler boyunca Lady Gaga’ya makyaj yasağı koymuş.

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktrist Lady Gaga ününü biraz da çılgın tarzına borçlu. Her zaman cesur olan ve şekilden şekle giren çılgın şarkıcı, kendisine yapılan tüm olumsuz eleştirilere her zaman kulağını kapatarak bildiğini okumaya devam etmişti. Kendisini proaktif pop yıldızı olarak tanımlayan 1986 doğumlu yıldız, çılgın tarzının yıllarca kendisinin bir parçası olduğunu savunmuştu.

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Her zaman akılda kalan saç, makyaj ve kıyafetle hayranlarının karşısına çıkan Lady Gaga, genç yaşına rağmen şimdiden ikonikleşmiş bir sürü görüntü elde etti. Özellikle 2010 MTV Müzik Ödülleri’nde giydiği tamamen etten oluşan “biftek kıyafeti” o dönem büyük tartışmalara sebep olmuştu. Yıllardır sıradışı halleriyle ön plana çıkan Lady Gaga, 2018 ylında radikal bir adım atarak sadeleşmeye gitti.

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Yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filmindeki tarz değişikliğiyle herkesi bir kere daha şaşırtmayı başaran şarkıcının bu tarzının altında aslında bir yasak yatıyormuş. Sade, pasaklı ama yetenekli Ally adlı genç bir kadını canlandıran Lady Gaga’ya filmin yönetmeni ve başrol arkadaşı Bradley Cooper’dan makyaj yasağı gelmiş.

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LA Times’a konuşan Lady Gaga, filmdeki makyajsız görünümünün sadece kişisel ve estetik bir seçim olmadığını - aslında oyunculuk sürecinin titizlikle uygulanan bir parçası olduğunu ortaya koydu. Bradley Cooper film için Lady Gaga’nın çok farklı bir versiyonunu izleyicilere göstermek istemiş. Filmin provaları başladığında Bradley Cooper, Lady Gaga’yı gördüğünde “çıkar şu yüzündekileri” diyerek Gaga’nın makyajını ıslak mendille kendisi silmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Bradley Cooper lady gaga Bir Yıldız Doğuyor A Star Is Born

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