Bradley Cooper’dan Lady Gaga’ya yasak

Lady Gaga diyince herkesin aklına çılgın tarzı, tuhaf makyajları, abartılı kıyafetleri ve tanımlanamayan hareketleri gelir. Renkli saçları ve herkesi şaşırtan kıyafet ve makyaj tarzıyla her zaman gündemde olan Lady Gaga’yı 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filminde ilk kez görenler şoke olmuştu. Çünkü hiç kimse onu sade bir halde görmeye henüz hazır değildi. Filmdeki makyajsız hali ve düz saçlarının sebebi şimdi belli oldu! Filmin yönetmeni ve rol arkadaşı Bradley Cooper çekimler boyunca Lady Gaga’ya makyaj yasağı koymuş.

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktrist Lady Gaga ününü biraz da çılgın tarzına borçlu. Her zaman cesur olan ve şekilden şekle giren çılgın şarkıcı, kendisine yapılan tüm olumsuz eleştirilere her zaman kulağını kapatarak bildiğini okumaya devam etmişti. Kendisini proaktif pop yıldızı olarak tanımlayan 1986 doğumlu yıldız, çılgın tarzının yıllarca kendisinin bir parçası olduğunu savunmuştu.

Her zaman akılda kalan saç, makyaj ve kıyafetle hayranlarının karşısına çıkan Lady Gaga, genç yaşına rağmen şimdiden ikonikleşmiş bir sürü görüntü elde etti. Özellikle 2010 MTV Müzik Ödülleri’nde giydiği tamamen etten oluşan “biftek kıyafeti” o dönem büyük tartışmalara sebep olmuştu. Yıllardır sıradışı halleriyle ön plana çıkan Lady Gaga, 2018 ylında radikal bir adım atarak sadeleşmeye gitti.