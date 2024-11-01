Brand Week İstanbul'a son 3 gün!

İş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktası Brand Week Istanbul, 4-8 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde binlerce katılımcıyı bilgi, ilham ve paylaşım için “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla bir araya getirecek.

Nobel'den sonra ilk konuşma, Brand Week Istanbul’da

Bu sene ekonomi dalında Nobel Ödülü kazanan Daron Acemoğlu, ödülden sonraki ilk konuşmasını Brand Week Istanbul’da yapacak. Etkinliğin 2024 yılı teması “Bir Tarihin Başlangıcı” ile aynı başlığa sahip sunumunu 6 Kasım’da Brand Week Istanbul izleyicisi için gerçekleştirecek. Bu yılın keynote konuşmacılarından Daron Acemoğlu, dünya dengelerini etkileyen 5 temel etkeni ve yarının dünyasında Türkiye’nin konumunu detaylandıracak.

Şehrin kalbinde kültürün geleceği

İstanbul’un tarihi bölgelerinden Haliç’te gerçekleşecek Brand Week Istanbul'un açılış konuşmasını, 6 Kasım’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Yine aynı gün, kültürün şehirler ve yaşam alanları için ne denli önemli olduğunu, toplum yaşantısında kültürü şehirlere nasıl daha çok entegre edebiliriz sorusunu Dünya Şehirleri Kültür Forumu Direktörü Laia Gasch yanıtlayacak.

Programın ağırlık merkezinde yapay zekâ var

Yeni teknolojiler ve dijital dünyanın üst başlığı haline gelen yapay zekâ kavramı, Brand Week Istanbul’da 360 derece ele alınacak. WPP’nin Chief AI Officer’ı Daniel Hulme; yapay zekânın iş ve insan üzerindeki etkilerine yaratıcı bir perspektiften bakarken, filozof Riccardo Manzotti 'bilinçli makineler mümkün mü' sorusuna yanıt arayacak. McCann Worldgroup, Küresel İnovasyon Direktörü Mathieu Albrand ise markalar dünyasının yapay zekâ çözümleri ile birlikte nereye evrileceğine dair üç büyük bahsi Brand Week Istanbul’da açıklayacak.

"Kadını" odağına alan tartışmalar ve çözümler

Her yıl olduğu gibi bu sene de iş yaşamında ve yaratıcı endüstrilerde kadın temsiliyetini odağına alan farklı içerikler izleyici ile buluşacak. Oyuncu ve UN Women Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar; medya, sinema ve iletişimde kadının geleceğini ele alacak. Yine aynı gün topluma örnek olan, öncü girişimlerde bulunmuş, genç kuşaktan kadınlara ilham olmuş başarılı ve etkili kadınların ödüllendirildiği Fark Yaratan Kadınlar Ödül Töreni gerçekleşecek.

Mizahın mutlak gücü ve etkisi

Bu yıl programda dikkat çeken konu başlıklarından biri de mizah. Birçok komedyenin yer alacağı Brand Week Istanbul’un bu seneki Onur Konuğu Ata Demirer. Ata Demirer’in yanı sıra; komedyen Hasan Can Kaya, oyuncu Giray Altınok, pazarlama mizahı ustası Tom Fishburne, senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak gibi isimler mizahın gücünü mizahi bir yolla tartışacaklar.

Yıldızlar karması Brand Week Istanbul’da

Brand Week Istanbul’da bu sene yıldız isimlerin birçok farklı panel ve sunumda yer alması da programda dikkat çeken detaylardan biri. Kenan Doğulu, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz gibi yıldızlar karması izleyici ile buluşacak.