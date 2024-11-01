HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Brand Week İstanbul'a son 3 gün!

Brand Week İstanbul'a son 3 gün!

01.11.2024 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul; 10’dan fazla sahnede 300’den fazla konuşmacısı, ödül törenleri, konser ve sahne performansları, tamamı yüz yüze içerikleri, dopdolu programı ve sürprizleriyle bir hafta sonra izleyicisine merhaba diyecek.

Brand Week İstanbul'a son 3 gün!

İş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktası Brand Week Istanbul, 4-8 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde binlerce katılımcıyı bilgi, ilham ve paylaşım için “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla bir araya getirecek.

Nobel'den sonra ilk konuşma, Brand Week Istanbul’da

Bu sene ekonomi dalında Nobel Ödülü kazanan Daron Acemoğlu, ödülden sonraki ilk konuşmasını Brand Week Istanbul’da yapacak. Etkinliğin 2024 yılı teması “Bir Tarihin Başlangıcı” ile aynı başlığa sahip sunumunu 6 Kasım’da Brand Week Istanbul izleyicisi için gerçekleştirecek. Bu yılın keynote konuşmacılarından Daron Acemoğlu, dünya dengelerini etkileyen 5 temel etkeni ve yarının dünyasında Türkiye’nin konumunu detaylandıracak.

Şehrin kalbinde kültürün geleceği

İstanbul’un tarihi bölgelerinden Haliç’te gerçekleşecek Brand Week Istanbul'un açılış konuşmasını, 6 Kasım’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Yine aynı gün, kültürün şehirler ve yaşam alanları için ne denli önemli olduğunu, toplum yaşantısında kültürü şehirlere nasıl daha çok entegre edebiliriz sorusunu Dünya Şehirleri Kültür Forumu Direktörü Laia Gasch yanıtlayacak.

Programın ağırlık merkezinde yapay zekâ var

Yeni teknolojiler ve dijital dünyanın üst başlığı haline gelen yapay zekâ kavramı, Brand Week Istanbul’da 360 derece ele alınacak. WPP’nin Chief AI Officer’ı Daniel Hulme; yapay zekânın iş ve insan üzerindeki etkilerine yaratıcı bir perspektiften bakarken, filozof Riccardo Manzotti 'bilinçli makineler mümkün mü' sorusuna yanıt arayacak. McCann Worldgroup, Küresel İnovasyon Direktörü Mathieu Albrand ise markalar dünyasının yapay zekâ çözümleri ile birlikte nereye evrileceğine dair üç büyük bahsi Brand Week Istanbul’da açıklayacak.

"Kadını" odağına alan tartışmalar ve çözümler

Her yıl olduğu gibi bu sene de iş yaşamında ve yaratıcı endüstrilerde kadın temsiliyetini odağına alan farklı içerikler izleyici ile buluşacak. Oyuncu ve UN Women Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar; medya, sinema ve iletişimde kadının geleceğini ele alacak. Yine aynı gün topluma örnek olan, öncü girişimlerde bulunmuş, genç kuşaktan kadınlara ilham olmuş başarılı ve etkili kadınların ödüllendirildiği Fark Yaratan Kadınlar Ödül Töreni gerçekleşecek.

Mizahın mutlak gücü ve etkisi

Bu yıl programda dikkat çeken konu başlıklarından biri de mizah. Birçok komedyenin yer alacağı Brand Week Istanbul’un bu seneki Onur Konuğu Ata Demirer. Ata Demirer’in yanı sıra; komedyen Hasan Can Kaya, oyuncu Giray Altınok, pazarlama mizahı ustası Tom Fishburne, senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak gibi isimler mizahın gücünü mizahi bir yolla tartışacaklar.

Yıldızlar karması Brand Week Istanbul’da

Brand Week Istanbul’da bu sene yıldız isimlerin birçok farklı panel ve sunumda yer alması da programda dikkat çeken detaylardan biri. Kenan Doğulu, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz gibi yıldızlar karması izleyici ile buluşacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında ikisi de çılgına dönünce adeta kıyamet koptu

Canlı yayında ikisi de çılgına dönünce adeta kıyamet koptu

2025 yılında sosyal güvenliğe reform üstüne reform geliyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hepsi yer aldı

2025 yılında sosyal güvenliğe reform üstüne reform geliyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hepsi yer aldı

20 yaş büyük isimle aşk yaşıyor! Evlilik sorulunca...

20 yaş büyük isimle aşk yaşıyor! Evlilik sorulunca...

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.