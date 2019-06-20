Ünlü futbolcuya 31 yaş küçük sevgili!

53 yaşındaki Romario'nun 22 yaşındaki sevgilisi Ana Karoline Nazario, Brezilya'da bir anda gündeme oturdu.

Romario'dan kendisinden 31 yaş küçük bir kadınla yaşadığı ilişki, Brezilya'da eleştiri aldı.

Bir şirkette yönetici olarak çalışan Ana Karoline Nazario, Romario ile olan ilişkisinin ardından Brezilya'nın en popüler isimlerinden biri oldu.

Ana Karoline Nazario'nun sosyal medya takipçileri, Romairo ile ilişkisinin duyulmasının ardından hızla arttı.

İkilinin nasıl tanıştıkları ve ne zamandır birlikte oldukları ise gizemini koruyor.

Ana Karoline Nazario gelen eleştirilere "Yaş sadece bir sayıdır. Biz birbirimize aşığız, gerisi hiç önemli değil" cevabını verdi.



