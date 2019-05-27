Brezilya’da uçak düştü, ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Uçak, Brezilya’nın Sergipe eyaletinde bulunan Estância şehrinde düştü. Yerel medya, uçakta bulunan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ile birlikte iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Diniz’in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu; yapımcısının da Diniz’in uçakta olduğunu teyit ettiği belirtildi.
SON VİDEOSU YAYINLANDI
Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz’in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri görülüyor.
SEVENLERİ YASTA
Genç şarkıcının hayranları, Diniz'in ölüm haberinin ardından yasa boğuldu. Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.
UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı. (DHA)
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum