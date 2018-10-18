Brezilya'da vahşet! Genç kadının karnını kesip bebeğini çaldılar

Tüyler ürperten olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Joao Pinheiro'yu sarstı. Polis ekipleri, genç kadının cesedini yol kenarında bir ağaca bağlanmış halde buldu.
Anne adayını kaçırıp öldüren ve karnındaki bebeğini çalan ise, Angelina Rodrigues ve kocası Roberto Gomes da Silva.
KUCAĞINDA BEBEKLE HASTANEYE KOŞTU
Mara Cristiana'yı öldüren Angelina Rodrigues, kucağında bebekle Sao Lucas'taki bir hastaneye koştu, yeni doğum yaptığını söyledi ve doktorlar alarma geçirildi.
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Ancak bir gün sonra cesedin bulunmasıyla soruşturma başlatan polis, kısa sürede olayı çözdü. Katil kadın, polise tüm yaptıklarını itiraf etti.
Polis, cinayet sırasında Angelina Rodrigues'in yanında kocasıyla birlikte üçüncü bir kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.
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