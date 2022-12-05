SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Brezilya Güney Kore maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı canlı yayın bilgileri!

Brezilya Güney Kore maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı canlı yayın bilgileri!

05.12.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ile Güney 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Katar, Doha'daki Stadyum 974'te oynanacak. Sporseverler internette Brezilya Güney Kore maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Brezilya Güney Kore maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçında muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın yayın saati ile kanalı...

Brezilya Güney Kore maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı canlı yayın bilgileri!

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brezilya Güney Kore maçı hakkında detaylar...

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya Güney Kore maçı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Güney Kore maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇI CANLI TAKİP

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung.

BREZİLYA DÜNYA KUPASI KADORSU

BREZİLYA DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI KADORSU

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Penaltıyı kaçırdı, küçük kızını hastanelik etti! Penaltıyı kaçırdı, küçük kızını hastanelik etti!
Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...
Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Güney Kore Nilgün Belgün Buse Varol Hande Yener Lerzan Mutlu FIFA Dünya Kupası Özlem Yıldız Selçuk Tektaş yayınlanacak maçın

En Çok Okunan Haberler

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Yer yerinden oynayacak! Dönüyor... Ayrılık sebebi 'eski takımı'

Yer yerinden oynayacak! Dönüyor... Ayrılık sebebi 'eski takımı'

En yakını açıkladı! Görüşmeleri askıya aldı, ters köşe yaptı... İşte Süper Lig'deki yeni adresi

En yakını açıkladı! Görüşmeleri askıya aldı, ters köşe yaptı... İşte Süper Lig'deki yeni adresi

Evine silahla girdiler! Katar'ı apar topar terketti

Evine silahla girdiler! Katar'ı apar topar terketti

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.