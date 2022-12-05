Brezilya Güney Kore maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı canlı yayın bilgileri!

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brezilya Güney Kore maçı hakkında detaylar...

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya Güney Kore maçı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Güney Kore maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇI CANLI TAKİP

BREZİLYA GÜNEY KORE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung.

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