Brezilya Güney Kore maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı canlı yayın bilgileri!

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Brezilya Güney Kore maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brezilya Güney Kore maçı hakkında detaylar...
Brezilya Güney Kore maçı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
Brezilya Güney Kore maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Brezilya: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.
Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung.
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