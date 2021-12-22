Brezilya popo kaldırma operasyonu geçiren hastalar uçuş sırasında kaosa neden oldu

Andrea Gallegos isimli bir TikTok kullanıcısı uçaktaki yolcuların koltuklarına oturmaktan kaçındıkları tuhaf anları sosyal medya hesabından paylaştı. Florida eyaletinden Miami şehrine giden bir uçakta seyahat ettiği sırada kendisini Brezilya pop kaldırma ameliyatı olduğunu iddia eden iki kadınla yan yana oturdu.

Estetik cerrahi iyileşme süreci ve bakıma ilişkin TikTok’ta paylaşım yapan Gallegos, “Bugün uçağa bindim ve etrafımdaki oturan herkes ameliyatlıydı. Onların tecrübelerinden gördüğüm kadarıyla estetik ameliyatın sonrasındaki süreç büyük önem taşıyor. Mutlaka dizleriniz için rahat bir şey almalısınız” dedi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Andrea Gallegos’ın paylaşımı kısa sürede 11.5 milyon izlenmeye ulaştı. Gönderide iki kadının dizleri koltuğa koyarak arkası dönük bir şekilde durduğu gözlendi. Arka sıradaki bir kadın ise tüm koltuk sıralarına yüz üstü yatmayı tercih etti. Andrea, yorumlarda izleyicilerine daha fazla ayrıntı verdi ve uçuş yolculuğunun yaklaşık üç saat olduğunu açıkladı.



