Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Bridgerton 4. sezon müjdesi verildi! Bridgerton 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fragmanı bile beğeni topladı

Bridgerton 4. sezon müjdesi verildi! Bridgerton 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fragmanı bile beğeni topladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in popüler dizisi Bridgerton 4. sezonuyla izleyicileriyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dizinin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekleyen hayranları için fragmanı paylaştı. Dizinin fragmanı bile sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Bridgerton 4. sezon müjdesi verildi! Bridgerton 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fragmanı bile beğeni topladı

Aşk entrikaları ve sosyal skandallarla dolu üç sezonun ardından The Bridgerton Luke Thompson'ın canlandırdığı Benedict Bridgerton'ı merkeze alan dördüncü sezonuyla geri dönüyor. Julia Quinn 'in romanlarından uyarlanan ve Shonda Rhimes'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Regency dönemini romantizm ve sosyal meseleler prizmasından geçirmeye devam ediyor.

Dizinin 4. sezonunun yayın tarihi kesinleşmese de fragmanı paylaşıldı. Netflix resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından fragman, "Midemdeki kelebekleri tarif edemem. Bridgerton aşk dolu bir 4. sezon ile geri dönüyor." notuyla paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bridgerton dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ali Koç, Talisca ve Skriniar transferindeki Galatasaray detayını ilk kez açıkladı

Ali Koç, Talisca ve Skriniar transferindeki Galatasaray detayını ilk kez açıkladı

"Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Karar verildi

"Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Karar verildi

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

Medyuma gitti! "Ruh eşimi çizdi ben de buldum"

Medyuma gitti! "Ruh eşimi çizdi ben de buldum"

Musk'ın 13. çocuğunu 5 ay önce doğurdum

Musk'ın 13. çocuğunu 5 ay önce doğurdum

Eşekleri boyayıp zebra diye kandırdılar

Eşekleri boyayıp zebra diye kandırdılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.