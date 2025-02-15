Bridgerton 4. sezon müjdesi verildi! Bridgerton 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fragmanı bile beğeni topladı

Aşk entrikaları ve sosyal skandallarla dolu üç sezonun ardından The Bridgerton Luke Thompson'ın canlandırdığı Benedict Bridgerton'ı merkeze alan dördüncü sezonuyla geri dönüyor. Julia Quinn 'in romanlarından uyarlanan ve Shonda Rhimes'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Regency dönemini romantizm ve sosyal meseleler prizmasından geçirmeye devam ediyor.

Dizinin 4. sezonunun yayın tarihi kesinleşmese de fragmanı paylaşıldı. Netflix resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından fragman, "Midemdeki kelebekleri tarif edemem. Bridgerton aşk dolu bir 4. sezon ile geri dönüyor." notuyla paylaşıldı.