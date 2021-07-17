Britney Spears'a Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden destek geldi

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 25 sivil haklar ve engelli hakları örgütüyle birlikte Britney Spears'ın vasilik işlemlerinde kendi avukatını seçmesi için destek verdi.



Kurum, Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne amicus curiae dilekçesi (davaya doğrudan dahil olmayan, ilgili konuda uzmanlaşmış bir kişi veya kuruluşun tavsiyesini içeren yasal belge) sundu.



Independent'nın haberine göre; 12 Temmuz Pazartesi günü sunulan belgede, vesayet altındaki kişinin bu yöndeki arzusunu ifade etmesi ve yeterliliğe sahip olması halinde kendi avukatını seçmesinin sağlanmasının önemine değinildi.

"MAHKEME BUNA SAYGI GÖSTERMELİ"

ACLU'nun Engelli Hakları Projesi'nde kurum avukatı olarak görev yapan Zoe Brennan-Krohn, açıklamasında, "Britney Spears kendi avukatını seçmek istediğini söyledi. Mahkeme bu isteğe saygı göstermeli" ifadelerini kullandı.



"İHTİYAÇ DUYDUĞU ARAÇLARA ERİŞİM SAĞLAMALI"

Brennan-Krohn, "Mahkeme, Spears'ın bu seçimi anlamlı biçimde yapması ve belirttiği amacı yani vasilikten çıkmayı elde edebilmesi için ihtiyaç duyduğu araçlara erişim sağlamalı" dedi.



ACLU'nun Engelli Hakları Projesi avukatı, "Spears'ın avukat seçme hakkı, ABD Anayasası'nın 6. Ek Maddesi'nde belirtilen avukatlık hakkının temel ilkesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda kişisel özerklik ve temsil ilkeleriyle de tutarlıdır" diye konuştu.



Zoe Brennan-Krohn, "Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Spears'ın özerkliğini ve engelli kişilerin kendi topluluklarının aktif üyeleri olarak bağımsız ve özerk hayatlar sürme haklarını kabul etmelidir" açıklaması yaptı.



