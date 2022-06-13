Britney Spears'a annesinden tepki! Düğüne davet edilmedi

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile üç gün önce sürpriz bir törenle evlenmişti. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çiftin düğününde aile üyeleri yer almamıştı.

ANNESİNİ DE DAVET ETMEDİ

Amerikalı pop yıldızının annesi Lynne Parnell'ın da düğüne davet edilmediği ortaya çıktı. Olay, şarkıcının annesinin bu duruma tepki göstermesiyle anlaşıldı.

Britney Spears, düğünün ardından sosyal medya hesabından mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Spears'ın annesi de kızının mutlu karesine yorum yaparak tepkisini belli etti.

"BU SENİN HAYALİNDEKİ DÜĞÜN!"

Lynn, kızının fotoğrafına, "Parıldıyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Bu senin hayalindeki düğün! Evinizde olması da bunu oldukça duygusal ve özel kılmış. Senin adına çok mutluyum. Seni seviyorum." yorumunu yaptı.



