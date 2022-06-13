MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears'a annesinden tepki! Düğüne davet edilmedi

Britney Spears'a annesinden tepki! Düğüne davet edilmedi

13.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, üç gün önce Sam Asghari ile nikah masasına oturmuştu. Düğüne davet edilmeyen ünlü şarkıcının annesi Lynne Parnell, bu duruma tepki gösterdi.

Britney Spears'a annesinden tepki! Düğüne davet edilmedi

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile üç gün önce sürpriz bir törenle evlenmişti. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çiftin düğününde aile üyeleri yer almamıştı.

3468956_ba9dcdb0c1b02fefb1e6def3585d1b17_640x640

ANNESİNİ DE DAVET ETMEDİ

Amerikalı pop yıldızının annesi Lynne Parnell'ın da düğüne davet edilmediği ortaya çıktı. Olay, şarkıcının annesinin bu duruma tepki göstermesiyle anlaşıldı.

Britney Spears, düğünün ardından sosyal medya hesabından mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Spears'ın annesi de kızının mutlu karesine yorum yaparak tepkisini belli etti.

3468956_43aa9585df8c8f7513acab093f589f61_640x640

"BU SENİN HAYALİNDEKİ DÜĞÜN!"

Lynn, kızının fotoğrafına, "Parıldıyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Bu senin hayalindeki düğün! Evinizde olması da bunu oldukça duygusal ve özel kılmış. Senin adına çok mutluyum. Seni seviyorum." yorumunu yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bülent Ersoy'la küs değilim" deyip bomba sözler söyledi"Bülent Ersoy'la küs değilim" deyip bomba sözler söyledi
Eşim beni bakire sanıyordu ama değildimEşim beni bakire sanıyordu ama değildim
Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattıCebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattı
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı

6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı

Memur ve emekli maaş zammında kritik gün!

Memur ve emekli maaş zammında kritik gün!

İlginizi Çekebilir

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! "Gülüşü bile annesi"

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! "Gülüşü bile annesi"

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp sinirlendi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp sinirlendi

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.