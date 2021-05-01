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Britney Spears'a dair yeni iddia! "Babası vasilik için kızının demansı olduğunu söylemiş"

01.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'de yayımlanacak "The Battle for Britney" belgeseli ünlü yıldızın yaşadıklarına dair bilinmeyenleri ortaya koyuyor.

Britney Spears'a dair yeni iddia! "Babası vasilik için kızının demansı olduğunu söylemiş"

ABD'li ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 10 yıldan fazla bir süre önce kızının mülklerinin kontrolü için Britney'in demansı olduğunu söylediği öne sürüldü.

The Sun'ın cuma gündeme getirdiği habere göre söz konusu iddia BBC'nin yakında yayımlanacak "The Battle for Britney" belgeselinde tartışılacak.

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MÜLKLERİNİ KONTROL ETMEK İÇİN...

Page Six'in aktardığına göre belgeselde gösterilen evrakta 68 yaşındaki Jamie Spears'ın kızının mülklerini kontrol etmek isterken "demans tedavisi" kutucuğunu işaretlediği iddia edildi. Gazeteci Mobeen Azhar'ın konuyla ilgili olarak, "Buna dair sadece iki seçenek var. Britney'in demansı olabilir. Doktor değilim ancak eğer durum buysa dünyanın bundan haberi yok. Fakat diğer seçenek esasen daha kötü niyetli" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Jamie Spears, kızının 2007'de yaşadığı zihinsel çöküntüden bu yana vasiliğin bir parçası.

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Öte yandan #FreeBritney (Britney'e Özgürlük) hareketinin üyeleri şarkıcının babasının Britney Spears'ı haksız biçimde kontrol ettiğini düşünüyor. Britney Spears'ın hayranları ve avukatları Jamie Spears'ın vasiliğinin sonlandırılmasını talep ediyor.
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FreeBritney hareketinden Megan Radford, Britney Spears'ın demansı olmadığının çok açık olduğunu belirtti.

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