MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor

Britney Spears babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Britney Spears, ruh sağlığı problemleri nedeniyle kendisine vasi olarak atanan babasının bu görevden alınması için mahkemeye başvurdu.

Britney Spears babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor

ABD’de 1990’ların sonundan itibaren pop müzik dünyasına damga vuran isimlerden Britney Spears, çalkantılı özel hayatıyla uzun süre medyanın gündeminden düşmedi.

SPL5082055_001

Özel hayatında yaşadığı sorunlar ruh sağlığını etkileyen Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi de görmüştü. 38 yaşındaki Spears’ın başından geçenler nedeniyle 2007 yılında kendisine vasi olarak babası Jamie Spears atandı.

SPL5035288_073
TMZ’nin haberine göre kızının tüm finansal süreçleri ve iş anlaşmalarında söz sahibi olan Jamie Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunları nedeniyle bu görevi bıraktı. Jamie’nin yokluğunda bu göreve geçici olarak Spears’ın menajeri Jodi Montgomery atandı.

SPL5035288_001
Baba Jamie Spears görevine dönmek için harekete geçerken, Britney Spears’tan ise karşı hamle geldi. Mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, yaklaşık bir yıldır vasiliğini yapan Montgomery’nin kalıcı olmasını istedi.

SPL5082055_003
Mahkemenin Spears’ın talebini değerlendirmesi ve önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…
Hilal Altınbilek ile yakalanınca gündem olduHilal Altınbilek ile yakalanınca gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...
Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...
Pınar Altuğ yaptığıyla sosyal medyanın diline düştü
Yaptığıyla dile düştü! Şaşkına çeviren hareket
Edis ve Melisa Şenolsun hangi diziye konuk oluyor?
Edis ve Melisa Şenolsun hangi diziye konuk oluyor?
Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…
Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…
Merve Boluğur siyah saçlarına veda etti
Merve Boluğur sarışın oldu! Yeni imajı sosyal medyada yankı uyandırdı
Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken fakirlik tanımı
Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken fakirlik tanımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.