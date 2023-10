Britney Spears çıplak pozlarına dair konuştu! "Seksi hissettiğim şekilde..."

Sam Asghari ile 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı alan Britney Spears açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Speras'ın 24 Ekim'de yayınlanacak olan anı kitabı 'The Woman In Me'de (İçimdeki Kadın) geçmiş ilişkilerine ve hayatına dair samimi açıklamalar yer alıyor.

Britney Spears yakında yayınlanacak olan The Woman In Me adlı kitabında çocuklarının bile tepki gösterdiği çıplak pozlarına dair de konuştu.

The New York Times'ın kitaptan yaptığı alıntılara göre Spears, "Birçok insanın neden çıplak ya da yeni elbiseler içinde fotoğraf çektirmeyi sevdiğimi anlamadığını biliyorum" diye yazıyor.

Şarkıcı "Ama sanırım başkaları tarafından binlerce kez fotoğraflanmış, dürtülmüş ve başkalarının onayı için poz vermiş olsalardı, seksi hissettiğim şekilde poz vermekten ve kendi fotoğrafımı çekmekten çok keyif aldığımı anlarlardı" dedi.