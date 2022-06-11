Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraflar!

Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

İLK FOTOĞRAFLAR

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğün töreninden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte verdiği pozları Instagram hesabından yayınlarak, sevincini takipçileriyle paylaştı.

"EVLENDİK, MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

Spears, gönderisinde, "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü! Sabah çok gergindim. Panik atak geçirdim ve sonra toparladım. Evimizi tam anlamıyla bir rüya şatosuna dönüştüren ekip harikaydı. Tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze bir sürü inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım." ifadelerine yer verdi. Takipçileri Britney Spears'ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

DÜĞÜNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Ayrıca düğünde ilginç bir olay yaşanmıştı. Spears'ın eski eşi Jason Alexander, töreni basmıştı. Şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Alexander, Los Angeles’ta düzenlenen düğünü engellemeye çalışmıştı.





