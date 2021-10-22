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Britney Spears'ın babası Jamie Spears'tan yeni hamle

22.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada vasiliği askıya alınan baba Jamie Spears'tan yeni bir hamle geldi. Yeni bir avukat tutan baba Spears hukuk savaşına devam edecek.

Britney Spears'ın babası Jamie Spears'tan yeni hamle

Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada vasiliği askıya alınan baba Jamie Spears yeni bir hamle yaptı. Baba Spears, yeni bir soruşturma ve hukuk mücadelesine hazırlanıyor.

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Yeni bir avukat tutan baba Spears hukuk savaşına devam edecek. Baba Spears, eski avukatı Vivian Thoreen’in, Jamie Spears'a farklı bir avukata ihtiyacı olacağını ve kendisinin bu rolle ilgilenmediğini söylediğini aktardı.

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People'a konuşan kaynak "Britney’nin avukatı Mathew Rosengart defalarca Jamie’yi araştırıp, dava edeceğini iddia etti" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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