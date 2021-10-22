Britney Spears'ın babası Jamie Spears'tan yeni hamle

Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada vasiliği askıya alınan baba Jamie Spears yeni bir hamle yaptı. Baba Spears, yeni bir soruşturma ve hukuk mücadelesine hazırlanıyor.

Yeni bir avukat tutan baba Spears hukuk savaşına devam edecek. Baba Spears, eski avukatı Vivian Thoreen’in, Jamie Spears'a farklı bir avukata ihtiyacı olacağını ve kendisinin bu rolle ilgilenmediğini söylediğini aktardı.



People'a konuşan kaynak "Britney’nin avukatı Mathew Rosengart defalarca Jamie’yi araştırıp, dava edeceğini iddia etti" diyor.



