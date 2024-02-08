Britney Spears, Jennifer Lopez'in eşi Ben Affleck hakkında bomba iddiada bulundu! "O gece seviştiğimizi..."

42 yaşındaki Britney Spears yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Son dönemde çıplak pozlarıyla gündeme gelen ve garip paylaşımlara imza atan Britney Spears, Instagram'da bir zamanlar 51 yaşındaki Ben Affleck ile seviştiğini iddia eden bir gönderi paylaştı.

Şarkıcı tarafından silinen ancak TMZ tarafından kaydedilen gönderide, Ben ile Grammy ödüllü Diane Warren arasında durduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Başlıkta şöyle yazıyordu: "Yıllar önce Ben Affleck ve Diane Warren'la birlikte çekilmiş harika bir fotoğrafımız! O muhteşem bir oyuncu. O gece Ben'le seviştiğimi söylememiş miydim... Gerçekten unuttum... Kahretsin bu çok çılgınca!"

Britney Spears devamında ise "Keşke size bundan önce yaşanan hikayeyi anlatabilseydim! Ah canım, ben sadece dedikoducu kız gibi davranıyorum!" yazdı.

Fotoğrafın 1999 yazından olduğu ve yakışıklı oyuncunun o sırada eski sevgilisi Gwyneth Paltrow'la birlikte olduğu iddia edildi. O dönem Britney'nin de Justin Timberlake ile çıkıyor olması mümkün...

Spears'ın paylaşımına "Bunun biraz saygısızca olduğunu düşünüyorum" yorumları yağdı.





