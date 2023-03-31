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Britney Spears son görüntüsüyle şoke etti! 'Evliliği sallantıda' iddiası

31.03.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Britney Spears'ın sosyal medyadaki tuhaf paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çıplak pozlarını paylaştığı için çocuklarından tepki gören şarkıcıyla çocukları görüşmeyi kesmişti. Şarkıcının son günlerde evliliğinin sallantıda olduğu iddiası gündemdeyken Britney Spears şoke eden bir görüntü sergiledi.

Britney Spears son görüntüsüyle şoke etti! 'Evliliği sallantıda' iddiası

41 yaşındaki Britney Spears özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Çıplak pozları sebebiyle çocuklarının görüşmediği Spears kısa süre önce evlendiği Sam Asghari ile de iddialara göre sorunlar yaşıyor.

41 yaşındaki Britney Spears, Los Angeles'ta özel bir uçağa binerken alyansını geride bıraktı. 28 yaşındaki yakışıklı aktör de Los Angeles'ta tek başına dışarı çıkarken alyanssız görüntülendi.

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Britney Spears özel bir uçağa binmeden hemen önce şoförlü bir SUV'un arka koltuğundan inerken de darmadağınık görünüyordu.

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Ekran Alıntısı

Şarkıcının hayranları bu görüntüden sonra geçmiş yıllarda da sorunlar yaşayan Spears için endişelendi. Britney Spears ise konuya dair henüz açıklamada bulunmadı.

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Britney Spears sosyal medya evlendi yaşında

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