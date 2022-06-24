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Britney Spears sosyal medyaya döndü! "Sanırım şoktayım"

24.06.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sam Asghari ile evlendikten sonra Instagram hesabını kapatarak hayranlarını endişelendiren Britney Spears, sosyal medyaya döndü. Spears, "Henüz balayına çıkamadım... Aynı anda hem evlendim, hem de yeni bir eve taşındım. Çok garip... Sanırım şoktayım!" diye konuştu.

Britney Spears sosyal medyaya döndü! "Sanırım şoktayım"

Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears, sosyal medyaya döndü. Spears, yeni malikanesinde yer alan havuzun başında renkli bikinisiyle objektif karşısına geçti.

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"DEĞİŞİM HARİKA!"

Yıldız şarkıcı şu açıklamayı yaptı: "Henüz balayına çıkamadım... Aynı anda hem evlendim, hem de yeni bir eve taşındım. Bu, yapılacak en akıllıca şey değil. Çok garip, uyanıyorum ve her şey yeni... Yeni havuz, yeni mutfak, yeni yatak... Sanırım şoktayım! Bazı şeyleri çözüyorum... Kesinlikle dışarıda olmayı seviyorum ama aynı zamanda içeride olmayı da seviyorum. Değişim harika... 'Havalı' olmadığım için evet, paylaşmaya devam edeceğim. Bu beni yolda tutuyor. Havuzuma güzel bir dalış yaptım. Saçlarımı kestim ve kocam bana biftek yaptı... Hayat güzel..."


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Britney Spears
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