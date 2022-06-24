Britney Spears sosyal medyaya döndü! "Sanırım şoktayım"

Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears, sosyal medyaya döndü. Spears, yeni malikanesinde yer alan havuzun başında renkli bikinisiyle objektif karşısına geçti.

"DEĞİŞİM HARİKA!"

Yıldız şarkıcı şu açıklamayı yaptı: "Henüz balayına çıkamadım... Aynı anda hem evlendim, hem de yeni bir eve taşındım. Bu, yapılacak en akıllıca şey değil. Çok garip, uyanıyorum ve her şey yeni... Yeni havuz, yeni mutfak, yeni yatak... Sanırım şoktayım! Bazı şeyleri çözüyorum... Kesinlikle dışarıda olmayı seviyorum ama aynı zamanda içeride olmayı da seviyorum. Değişim harika... 'Havalı' olmadığım için evet, paylaşmaya devam edeceğim. Bu beni yolda tutuyor. Havuzuma güzel bir dalış yaptım. Saçlarımı kestim ve kocam bana biftek yaptı... Hayat güzel..."



