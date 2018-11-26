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Broken Blade Kuzey Amerika yolcusu

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 26.11.2018 16:02 | Son Güncelleme

Türkiye Şampiyonluk Ligi‘nin önemli oyuncularından Sergen “Broken Blade” Çelik, Kuzey Amerika TSM'e transfer oldu.

Broken Blade Kuzey Amerika yolcusu

Geçen sene Türkiye Şampiyonluk Ligi‘nde oynayan Sergen “Broken Blade” Çelik, TSM’e transfer oldu. TSM, haberi Twitter ve resmi sitesinden duyurdu.

TSM broken bald

@TSM: “İşte 2019 NA LCS sezonunda Top Laner’ımız @TSMBrokenBlade!”

TŞL’nin oylamalarla en iyi belirlenen iki oyuncusundan biri olan Broken Blade’in, transferiyle ilgili yorumu şöyle:

“LoL’e başladığımda evden izlediğim tek takım TSM idi. Şimdi bunun bir parçası olduğumu bilmek bana çok şey ifade ediyor. Bu, muhteşem bir onur ve böylesine büyük bir organizasyonun parçası olduğum için oldukça gururluyum. Bjergsen ve Zven gibi efsanelerle oynamak için can atıyorum. Takımın ve taraftarların beklentisini karşılamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

https://dijitalsporlar.com/

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eSpor Broken Blade

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