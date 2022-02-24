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Brokoli sevmeyenler buraya: Lezzetine doyamayacağınız nefis brokoli köftesi tarifi

23.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet yapanların vazgeçilmezi C vitamini deposu, antioksidan özelliğe sahip brokoli, sofralarınıza bu sefer yeni bir şekilde konuk olmaya geliyor. Kış sofralarının vazgeçilmez salata alternatifi olan brokolinin sadece çorba ve salata için kullanıldığını düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Brokoliye yeni bir lezzet dokunuşu katmaya, brokoliden köfte yapmaya ne dersiniz?

Brokoli sevmeyenler buraya: Lezzetine doyamayacağınız nefis brokoli köftesi tarifi

Sağlıklı bir gıda olarak bilindiği için sofranızda yer vermek istiyor ama tadını bir türlü sevemiyorsanız tarifimizi deneyin. Bu defa brokoliyi çok seveceksiniz! Brokoli deyince akla bol limonlu salatası veya sıcacık çorbası gelse de birazdan vereceğimiz nefis köfte tarifiyle çocuklara brokoli yedirmek de kabus olmayacak. Hem sizin diyetinize uygun hem çocuklarınızın damak zevkine hitap eden sağlıklı brokoli köfte tarifini sizler için paylaşıyoruz.

BROKOLİ KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet orta büyüklükte brokoli (yaklaşık 250 gram)

  • 1 çay bardağı köftelik bulgur

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 adet orta boy haşlanmış patates

  • 1 yumurta

  • 2 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz

  • 1 çorba kaşığı ince kıyılmış dereotu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle brokoliyi haşlayın ve suyunu süzün.

  • Haşlanmış brokoliyi küçük parçalara ayırın.

  • Kuru soğanı olabildiğince ince küpler halinde doğrayın. Eğer rondodan geçirecekseniz suyunu süzün. Fakat doğrarsanız daha lezzetli olacak.

  • Ardından haşlanmış patatesleri ezin, baharatları ekleyin.

  • Tüm malzemeleri büyük bir kasede buluşturun.

  • Karışımı iyice yoğurun.

  • İyice yoğurduğunuz karışımı eşit büyüklükte toplar geline getirin.

  • Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin aksi takdirde köfteleri tepsiden çıkarmakta sorun yaşayabilirsiniz.

  • Brokoli toplarını fırın kağıdının üzerine dizin.

  • Dizdiğiniz brokoli toplarının üzerine bir kaşık yardımıyla bastırarak köfte şekli verin.

  • Fırına gönderdiğiniz brokoli köfteleri 200 derecede yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

BROKOLİ KÖFTESİ İÇİN SUNUM ÖNERİLERİ

  • Pişirdiğiniz brokoli köfteleri sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.

  • Nane veya kırmızı toz biber ile hazırladığınız yoğurtla servis etmeniz de brokoli köftenin lezzetini artırabilir.

  • Yoğurtsuz seviyorsanız salçalı veya domatesli bir sosla da servis yapabilirsiniz.

  • Çocuklar için ise ekmek arası köfte şeklinde servis etmeniz daha doyurucu ve besleyici olabilir.

  • Köfteleri, dilerseniz sadece aperatif olarak da tüketebilirsiniz.


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