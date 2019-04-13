Broly, Super Dragon Ball Heroes: World Mission’a geliyor

Efsanevi Süper Saiyan: Broly, yayınlanan 22 saniyelik videoda az da olsa kendisini gösteriyor.
Broly’nin oyundaki tam ifadesini videodan çıkaramadığımız bir gerçek. Bununla birlikte, silüetin kıyafeti, saç modeli ve yeşil vurguları, Dragon Ball Super: Broly’de ortaya çıkan Broly: BR olduğunu gösteriyor.
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