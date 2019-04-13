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Broly, Super Dragon Ball Heroes: World Mission’a geliyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 13.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Bandai Namco, Super Dragon Ball Heroes: World Mission’a yeni içerik getirecek. Nintendo Switch ve PC platformunun kart savaş oyunu, bir sonraki karakterine kavuşmak üzere.

Broly, Super Dragon Ball Heroes: World Mission’a geliyor

Efsanevi Süper Saiyan: Broly, yayınlanan 22 saniyelik videoda az da olsa kendisini gösteriyor.

Broly’nin oyundaki tam ifadesini videodan çıkaramadığımız bir gerçek. Bununla birlikte, silüetin kıyafeti, saç modeli ve yeşil vurguları, Dragon Ball Super: Broly’de ortaya çıkan Broly: BR olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bandai Namco nintendo Super Dragon Ball Heroes oyun

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