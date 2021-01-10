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Brooklyn Beckham: Doğum günün kutlu olsun bebeğim

10.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Brooklyn Beckham: Doğum günün kutlu olsun bebeğim

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Anne Peltz'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Brooklyn Beckham, gönderisine şu notu düştü:

Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Beni dünyanın en mutlu adamı yapıyorsun. Hayatımın geri kalanını seninle geçirebildiğim ve bu kadar çok anı yaratabildiğim için çok şanslıyım. Umarım harika bir gün geçirmişsindir çünkü bunu hak ediyorsun. Seni seviyorum bebeğim.

Beckham'ın romantik gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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