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Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz evlilik sözleşmesi imzaladı!

04.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Nisan'da dünyaevine girecek olan Brooklyn Beckham-Nicola Anne Peltz çiftinin evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin nikah törenlerinin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığı ve bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı öğrenildi.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz evlilik sözleşmesi imzaladı!

Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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DÜĞÜN 9 NİSAN'DA

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, 9 Nisan'da hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Düğünün ayrıntıları merak edilirken, basına yansıyan bir iddia bu heyecanı bile gölgede bıraktı.
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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor.

Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.


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