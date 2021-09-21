Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz kimseyi umursamıyor!

Brooklyn Beckham ve nişanlısı 25 yaşındaki ünlü oyuncu Nicola Peltz aşk dolu anlarını sık sık gözler önüne seriyor.

Ancak çiftin paylaştığı kareler zaman zaman sosyal medyayı ikiye böldü. Geçtiğimiz yıl Peltz’in paylaştığı karede Brooklyn, nişanlısının boğazını tutarken görülüyordu. Brooklyn’in boğazını sıkar gibi yaptığı anlarda Peltz’in ise gülmesi dikkat çekiyordu.

IKWRO kadın hakları örgütü kurucusu Dianna Nammi, kadına şiddetle alay eden çiftin özür dilemesini ve fotoğrafın Instagram’dan derhal kaldırılmasını talep etmişti.

Ünlü çift bu olayın ardından bir yıl geçtikten sonra adeta Nammi'ye inat benzer bir karelerini paylaştı. Peltz’in Brooklyn’in boğazını tuttuğu pozlar yine gündem oldu.



