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Brownie Kurabiye

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TARİFLER HABERLERİ  | 25.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Bol çikolatalı, içi yumuşacık enfes bir Brownie Kurabiye tarifiyle karşınızdayız. Hadi malzemeleri hazırlayın!

Brownie Kurabiye

Malzemeler:

100 gram un
10 gram kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
Çeyrek çay kaşığı tuz
370 gram bitter çikolata (eritilmiş)
50 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
4 adet büyük boy yumurta
250 gram toz şeker

Çikolatayı eritin.
Yumurta ve şekeri mikserle çırpın.
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekleyin ve karıştırın.
Eritilmiş çikolatayı yumurta-şeker karışımına ekleyin.
Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın ve eleyerek karışıma ekleyin.
İyice karışana kadar spatula ile karıştırın.
Üzerini streçleyip 1 saat buzdolabında bekletin.
Dondurma kaşığı veya bir kaşık yardımıyla yağlı kağı serili fırın yuvarlak yuvarlak dizin.
Üzerlerine elinizle hafif bastırın.
180 derecede 9 dakika pişirin.
Ilındıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun

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