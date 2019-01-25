Brownie Kurabiye

Malzemeler:

100 gram un

10 gram kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

Çeyrek çay kaşığı tuz

370 gram bitter çikolata (eritilmiş)

50 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

4 adet büyük boy yumurta

250 gram toz şeker

Çikolatayı eritin.

Yumurta ve şekeri mikserle çırpın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Eritilmiş çikolatayı yumurta-şeker karışımına ekleyin.

Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın ve eleyerek karışıma ekleyin.

İyice karışana kadar spatula ile karıştırın.

Üzerini streçleyip 1 saat buzdolabında bekletin.

Dondurma kaşığı veya bir kaşık yardımıyla yağlı kağı serili fırın yuvarlak yuvarlak dizin.

Üzerlerine elinizle hafif bastırın.

180 derecede 9 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun



