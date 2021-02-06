Bruce Willis aksiyona doymadı! Cosmic Sin’den baş döndüren fragman

Uzun zamandır bilimkurgu filmlerini tercih etmeyen Bruce Willis, Cosmic Sin filmiyle uzaya çıktı. Bilimkurgu aksiyon türündeki Cosmic Sin filminden yeni bir fragman yayınlandı. Edward Drake’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Willis’e Frank Grillo, Brandon Thomas Lee, Corey Large, Perrey Reeves, CJ perry, Lochlyn Munro, Costas Mandylor ve Adelaide Kane gibi isimler eşlik ediyor.

COSMİC SİN HAKKINDA

Cosmic Sin, 2524 yılında geçen bir aksiyon ve bilimkurgu filmi. İnsanlık artık uzayın köşelerine açılmaya ve gezegenleri kolonileştirmeye başlamıştır. Ancak karşılaşılan uzaylı ırkı insanlığı tehdit etmektedir. Artık emekliye ayrılmış General James Ford, bu tehlikeye karşı yeniden göreve çağrılır. Ford karakterini de tahmin ettiğiniz üzere Bruce Willis canlandırıyor.

Cosmic Sin, 12 Mart tarihinde vizyona giriş yapacak.