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"BTS: Bring The Soul" vizyona giriyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

BTS, "Love Yourself in Seoul" ve "Burn The Stage: The Movie"den sonra üçüncü konser filmini duyurdu.

"BTS: Bring The Soul" vizyona giriyor!

K-Pop akımının güçlü temsilcisi BTS, yeni konser filmiyle vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor. "BTS: Bring The Soul" adlı film, grubun vizyona giren üçüncü filmi olacak. İlk iki film, "Love Yourself in Seoul" ve "Burn The Stage: The Movie"

Army isimli binlerce hayranı barındıran topluluklarıyla tanınan K-Pop müzik grubu BTS, bu kez konserden çok bizleri kulise davet ediyor. Film, BTS üyelerinin sahne dışındaki yaşamlarına odaklanacak. Konserin ardındaki görüntülere, grup üyelerinin günlük hazırlıklarına, grup üyeleriyle yapılan birebir röportajlara ve konserdeki görüntülere yer verecek olan Bring The Soul: The Movie, ülkemizdeki izleyicileriyle 7 - 11 Ağustos tarihleri arasında buluşacak. Film yalnızca Cinemaximum Sinemaları'nda gösterime girecek.

BTS'nin dünya turu görüntülerinden oluşan Burn The Stage: The Movie, ülkemizde vizyona girmemişti. Üçüncü film olan Bring The Soul: The Movie, tüm dünyayla aynı anda ülkemizdeki izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Bring The Soul: The Movie filmini, Cinemaximum Sinemaları'nda 7 - 11 Ağustos tarihleri arasında izleyebilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
BTS K-Pop Love Yourself in Seoul Burn The Stage: The Movie BTS: Bring The Soul

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