Yemek yerken "ölüyorum" diye bağırdı: Garson hayatını böyle kurtardı!

Hatay'da yemek yediği esnada boğazına kaçan lokmayla nefes almakta güçlük çeken müşteriyi heimlich manevrasıyla hayata tutunduran garsonun hayat kurtaran müdahalesi kameraya yansıdı. ‘Ölüyorum' diye bağıran müşteri Sabahattin Özalan, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli Burhan Temir'in heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dinleme Tesisinde kuşbaşı yemek yiyen müşteri Sabahattin Özalan, nefes almakta güçlük çekince hareketleriyle kendini belli etmeye başladı. Müşterisinin tam tıkanıklık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini fark eden tesiste görevli garson Burhan Temir, Özalan'a heimlich manevrası yaparak nefes almasını sağladı.

An be an kameraya yansıyan yaşam mücadelesindeki müdahalesiyle takdir toplayan Temir, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ilk yardım kursunda öğrendiği bilgilerle müşterisini hayata tutundurdu.

"AKLIMA GELMEZDİ"

Müşterinin nefes alamadığını fark edip heimclich manevrası yaparak hayatını kurtaran garson Burhan Temir, "Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesislerindeyiz. Bir misafirimiz yemek yediği esnada boğazına yemek kaçtı ve tam tıklanma yaşadı. Misafirin tam tıkanma yaşadığını görünce acil müdahale yapmak zorunda kaldım. Hatay Büyükşehir Belediyesinin verdiği ilk yardım eğitiminden kaynaklı heimlich manevrasını biliyordum.

"HERKESİN BU EĞİTİMİ ALMASI GEREKİYOR"

Misafire heimclich manevrasını uygulayarak kurtardım. Bu heimclich manevrasını kullanacağım aklıma gelmezdi. Eğitimdeki bilgiler aklıma geldi ve hemen tam tıkanma yaşayan misafiri kurtardım. Heimclich manevrasını çok önemli ve herkesin bu eğitimi alması gerekiyor. Bu eğitimden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Misafirin kurtulmasına sevindim" dedi.

"NEFES ALAMAZ OLDUM"

Heimclich manevrasıyla hayata tutunan müşteri Sabahattin Özalan, "Kuşbaşı yemeği yaptırmıştım. Yemek yediğim sırada garsondan ayran isterken konuştuğum esnada ağzımdaki yemek boğazıma kaçtı. Masada su yoktu ve su içmek için lavaboya koştum. Su içince daha kötü oldum ve tam nefes alamaz oldum.

"'ÖLÜYORUM' DİYE BAĞIRDIM"

Çalışan arkadaşlara ‘ölüyorum' diye bağırdığım esnada garson arkadaş arkama geçip heimclich manevrasını uyguladı ve nefes almaya başladım. Heimclich manevrasını yaşamaya tutundum. O anda ölümü gördüm sanki denizde boğulduğumu hissettim. Garson arkadaşa çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetişerek kurtardı. Heimclich manevrası çok önemli ve kimse bilmeseydi ben ölürdüm. Her ailenin bir ferdi heimclich manevrasını bilmelidir" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay heimlich manevrası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
