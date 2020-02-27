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BTS, James Corden’ın meşhur “Carpool Karaoke”sine konuk oldu

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu BTS, uzun süredir konuk olması beklenen James Corden’ın “Carpool Karaoke” programına konuk oldu.

BTS, James Corden’ın meşhur “Carpool Karaoke”sine konuk oldu

Ünlü K-pop grubu BTS, James Corden’in programına konuk oldu. Adele’den Michelle Obama’ya kadar pek çok ünlünün katıldığı programda, konuklar James Corden’la birlikte arabada şarkı söylüyor.

Programın BTS’nin yer aldığı video ve görüntüleri paylaşmasının ardından #BTSCarpoolTONIGHT hashtag’i Twitter gündemine oturdu.

YOUTUBE VİDEOSU 11 MİLYON İZLENDİ

Yaklaşık 17 dakikalık videoda grup üyelerinin şaşırtıcı pek çok şarkıyı söylediği görülüyor. Videonun sonunda grup üyeleri James Corden’la birlikte bir dans okulunda dans ediyor. Sadece 24 saatte Youtube’daki video 11 milyondan fazla izlenme aldı.

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BTS, 21 Şubat’ta uzun zamandır beklenen Map of the Soul:7 isimli albümlerini yayımlamıştı. Aynı gün yeni albümün “On” isimli ilk şarkısı da paylaşılmıştı. Hem albümlerini hem de single’larını tanıtmak için programa katılan BTS’nin yakın zamanda dünya turuna çıkması bekleniyor. Konserlerin bahar aylarında Güney Kore’de başlaması planlanıyor.

Map of the Soul:7 albümünün daha önce grup üyelerinin en kişisel hikayelerini yansıttığı ve geçmişlerinden parçalar barındırdığı aktarılmıştı.

Albüm dünya genelinde yaklaşık 4 milyon ön sipariş almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
K-Pop , BTS, BTS: Bring The Soul, Carpool Karaoke, James Corden,

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