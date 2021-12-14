MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. BTS yıldızı Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı

BTS yıldızı Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı

14.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in yıldızı V, yeni açtığı Instagram hesabıyla 2 Guinness Dünya Rekoru kırdı.

BTS yıldızı Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı

Gerçek ismi Kim Taehyung olan 25 yaşındaki Güney Koreli BTS yıldızı V, Instagram'da en hızlı şekilde 10 milyon takipçiye ulaşan kişi unvanını aldı. Guinness Dünya Rekorları'na göre V, Instagram'da 43 dakikada en hızlı bir milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırdı.

130584109_284732829740950_4735220610131985820_n

K-pop yıldızı bununla yetinmeyip 4 saat 52 dakika içinde de 10 milyon takipçiye ulaşarak ismini rekorlar kitabına yazdırdı.

210280269_836866353911053_2979205420519954857_n

Independent Türkçe'nin haberine göre; en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma rekoru, sosyal medya platformuna yeni ünlülerin katılmasıyla sık sık değişiyor. Bir diğer K-pop grubu NCT'nin üyesi TAEIL MOON da bu yıl rekoru kıranlar arasındaydı. Unvanın eski sahiplerinden bazılarıysa Britanyalı oyuncu Rupert Grint ve Amerikalı aktris Jennier Aniston.

257261123_266789472070031_4992652541775400303_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Kansere yakalanmıştı! Güzel haber geldiKansere yakalanmıştı! Güzel haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.