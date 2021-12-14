BTS yıldızı Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı

Gerçek ismi Kim Taehyung olan 25 yaşındaki Güney Koreli BTS yıldızı V, Instagram'da en hızlı şekilde 10 milyon takipçiye ulaşan kişi unvanını aldı. Guinness Dünya Rekorları'na göre V, Instagram'da 43 dakikada en hızlı bir milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırdı.

K-pop yıldızı bununla yetinmeyip 4 saat 52 dakika içinde de 10 milyon takipçiye ulaşarak ismini rekorlar kitabına yazdırdı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma rekoru, sosyal medya platformuna yeni ünlülerin katılmasıyla sık sık değişiyor. Bir diğer K-pop grubu NCT'nin üyesi TAEIL MOON da bu yıl rekoru kıranlar arasındaydı. Unvanın eski sahiplerinden bazılarıysa Britanyalı oyuncu Rupert Grint ve Amerikalı aktris Jennier Aniston.



