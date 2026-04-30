Bu 6 mutfak eşyasını çöpe atmak artık yasak! O ülkede yeni kural

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
İngiltere’de geri dönüşüm sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Environment Act 2021 kapsamında hayata geçirilen “Simpler Recycling” düzenlemesiyle birlikte hem evler hem de işletmeler için zorunlu ve standart geri dönüşüm kuralları getirildi.
Yeni sistemde; gıda atıkları, kağıt-karton, cam, metal ve plastiklerin ayrı ayrı toplanması zorunlu hale gelirken, bazı ürünler ise tamamen geri dönüşüm kapsamı dışına çıkarıldı.
Uzmanlara göre mutfakta sık kullanılan bazı eşyalar artık geri dönüşüm kutusuna atılamayacak. İşte o ürünler:
Cam bardaklar ve şarap kadehleri farklı erime sıcaklıklarına sahip olduğu için geri dönüşüm sürecini bozabiliyor. Bu nedenle artık geri dönüşüm kutularına kabul edilmiyor.
Pyrex tarzı ısıya dayanıklı cam ürünler de geri dönüşüme uygun değil. Sağlam olanların bağışlanması önerilirken, kırık olanların normal çöpe atılması gerekiyor.
Çatlamış tabaklar, kupalar ve kaseler de yeni kurallara göre geri dönüşüm dışında bırakıldı.
Metal olmalarına rağmen evsel geri dönüşüm kutularına atılmaları yasaklandı. Bu ürünlerin hurda metal toplama merkezlerine götürülmesi gerekiyor.
Eski tencere ve tavalar da geri dönüşüm kutusuna atılamıyor. Kullanılabilir durumdaysa bağış yapılması öneriliyor.
Küçük boyutları nedeniyle ayrıştırılması zor olan kahve kapsülleri artık evden geri dönüşüme kabul edilmiyor. Ancak bazı merkezlerde özel toplama alanları bulunuyor.
Yeni düzenlemeye göre kurallara uymayan hanelerin çöpü belediyeler tarafından alınmayabilecek. Ancak bazı yerel yönetimlerin bu uygulamaya geçiş için 2040 yılına kadar süre tanındığı belirtiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum