Bu 6 mutfak eşyasını çöpe atmak artık yasak! O ülkede yeni kural

O ülkede yeni geri dönüşüm düzenlemeleri devrede. Düzenlemeyle birlikte mutfakta sık kullanılan birçok eşya artık geri dönüşüm kutusuna atılamayacak. Kurallara uymayan hanelerin çöpleri toplanmayacak.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de geri dönüşüm sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Environment Act 2021 kapsamında hayata geçirilen “Simpler Recycling” düzenlemesiyle birlikte hem evler hem de işletmeler için zorunlu ve standart geri dönüşüm kuralları getirildi.

Yeni sistemde; gıda atıkları, kağıt-karton, cam, metal ve plastiklerin ayrı ayrı toplanması zorunlu hale gelirken, bazı ürünler ise tamamen geri dönüşüm kapsamı dışına çıkarıldı.

BU ÜRÜNLER ARTIK YASAK

Uzmanlara göre mutfakta sık kullanılan bazı eşyalar artık geri dönüşüm kutusuna atılamayacak. İşte o ürünler:

BARDAKLAR

Cam bardaklar ve şarap kadehleri farklı erime sıcaklıklarına sahip olduğu için geri dönüşüm sürecini bozabiliyor. Bu nedenle artık geri dönüşüm kutularına kabul edilmiyor.

CAM PİŞİRME KAPLARI

Pyrex tarzı ısıya dayanıklı cam ürünler de geri dönüşüme uygun değil. Sağlam olanların bağışlanması önerilirken, kırık olanların normal çöpe atılması gerekiyor.

SERAMİK ÜRÜNLER

Çatlamış tabaklar, kupalar ve kaseler de yeni kurallara göre geri dönüşüm dışında bırakıldı.

ÇATAL BIÇAK TAKIMI

Metal olmalarına rağmen evsel geri dönüşüm kutularına atılmaları yasaklandı. Bu ürünlerin hurda metal toplama merkezlerine götürülmesi gerekiyor.

TENCERE VE TAVALAR

Eski tencere ve tavalar da geri dönüşüm kutusuna atılamıyor. Kullanılabilir durumdaysa bağış yapılması öneriliyor.

KAHVE KAPSÜLLERİ

Küçük boyutları nedeniyle ayrıştırılması zor olan kahve kapsülleri artık evden geri dönüşüme kabul edilmiyor. Ancak bazı merkezlerde özel toplama alanları bulunuyor.

KURALLARA UYMAYANIN ÇÖPÜ TOPLANMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre kurallara uymayan hanelerin çöpü belediyeler tarafından alınmayabilecek. Ancak bazı yerel yönetimlerin bu uygulamaya geçiş için 2040 yılına kadar süre tanındığı belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 saat sonra binlercesi kapanacak! Telefonlarınızı kontrol edin24 saat sonra binlercesi kapanacak! Telefonlarınızı kontrol edin
5 bin yıl önce kaybolmuştu: Hazine dolu gemi bulundu!5 bin yıl önce kaybolmuştu: Hazine dolu gemi bulundu!

En Çok Okunan Trend Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

