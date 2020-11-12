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Bu 8 kuralı uygulayan herkes tığ gibi inceliyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 12.11.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Bu 8 kuralı uygulayan herkes tığ gibi inceliyor!

Dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 65'i obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Pandemi boyunca kısıtlı hareket edip, evde kaldığımız zamanlarda ise kilo artışı katlanarak devam etti. Kişiye özel beslenme programı ve metabolizmayı harekete geçirecek bazı yöntemler uygulayarak, metabolizmanızı hızlandırıp hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

Yanlış beslenme vücudumuza çoğu zaman düzensiz metabolizma ve fazla kilo olarak geri dönüyor. Zaman zaman birçok farklı diyet yöntemi denesek de ne yazık ki verdiğimiz kiloları geri alabiliyoruz. Sağlıksız beslenmeyi bir kenara bırakın ve bu 8 maddeyi yaşam modeli haline getirin. Kısa zamanda iğne ipliğe döneceğiniz kesin! İ

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRAN KURALLAR

  1. Günde üç öğün yemek planlanmalıdır. Sıkı dönemde kişiye özel hazırlanmış besin listesinde yazan miktarlara bağlı kalınmalı, ne daha fazla ne de daha az yenmelidir. Listede olmayan besinler kesinlikle tüketilmemelidir.

  2. Öğünler arasında en az 5 saat ara verilmelidir.

  3. Her bir öğünün 60 dakikadan uzun sürmemesine özen gösterilmelidir.

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  1. Her öğüne, beslenme programında belirtilen protein porsiyonundan bir ya da iki lokma alınarak başlanmalıdır.

  2. Her öğünde tek bir çeşit protein tüketilmeli, proteinler karıştırılmamalıdır. Her öğünde farklı bir protein çeşidi tüketilmelidir.

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  1. Son öğün, en geç saat 21.00’de bitirilmelidir.

  2. Günlük olarak belirlenmiş su miktarı bütün güne yayılarak içilmelidir. Bu miktar basit bir hesaplamayla; kilo başına 35 ml’dir.

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  1. Mutlaka günde bir elma yenmelidir. Meyveler öğün sırasında ya da yemekten hemen sonra tüketilmelidir.


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