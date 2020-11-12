Bu 8 kuralı uygulayan herkes tığ gibi inceliyor!

Yanlış beslenme vücudumuza çoğu zaman düzensiz metabolizma ve fazla kilo olarak geri dönüyor. Zaman zaman birçok farklı diyet yöntemi denesek de ne yazık ki verdiğimiz kiloları geri alabiliyoruz. Sağlıksız beslenmeyi bir kenara bırakın ve bu 8 maddeyi yaşam modeli haline getirin. Kısa zamanda iğne ipliğe döneceğiniz kesin! İ
Günde üç öğün yemek planlanmalıdır. Sıkı dönemde kişiye özel hazırlanmış besin listesinde yazan miktarlara bağlı kalınmalı, ne daha fazla ne de daha az yenmelidir. Listede olmayan besinler kesinlikle tüketilmemelidir.
Öğünler arasında en az 5 saat ara verilmelidir.
Her öğüne, beslenme programında belirtilen protein porsiyonundan bir ya da iki lokma alınarak başlanmalıdır.
Son öğün, en geç saat 21.00’de bitirilmelidir.
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