Bu adaya giden 'Altın Pasaport' alıyor! 85 ülkenin kapısı sonuna kadar açılıyor

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Nauru, yükselen deniz seviyesi nedeniyle yaşadığı ekonomik ve çevresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla "yatırım karşılığı vatandaşlık" programını hayata geçirdi.

Normalde 115 bin dolar olan başvuru ücreti, geçici kampanya kapsamında 90 bin dolara indirildi. Başvuru sahipleri, güvenlik incelemesini başarıyla tamamlamalarının ardından Nauru vatandaşlığına kabul ediliyor.

85'TEN FAZLA ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

Nauru pasaportuna sahip olanlar, 85'ten fazla ülkeye vizesiz ya da kapıda vize alarak giriş yapabiliyor. Ancak programa katılabilmek için yalnızca ödeme yapmak yeterli olmuyor. Adaylar, kapsamlı güvenlik kontrollerinden geçiriliyor.

EV VE ARAZİ SATIN ALMAK YASAK

Vatandaşlık hakkı kazanan kişiler için önemli bir kısıtlama da bulunuyor. Yeni vatandaşlar, Nauru sınırları içinde arazi veya gayrimenkul satın alamıyor.

Yetkililer, adanın sınırlı toprak yapısını gerekçe göstererek yabancılara mülk satışına izin verilmeyeceğini belirtiyor.

GELİR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KULLANILACAK

Pasaport programından elde edilen gelir, yükselen deniz seviyesinden etkilenen bölgelerde yaşayan halkın daha güvenli alanlara taşınması için kullanılacak.

Hükümet, bu kaynakla nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını adanın daha yüksek kesimlerine taşımayı hedefleyen büyük ölçekli yerleşim projesini finanse etmeyi planlıyor.

SUÇ GEÇMİŞİ OLANLARIN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLEBİLİYOR

Nauru yönetimi, programın güvenilirliğini korumak için başvuru sahiplerini ayrıntılı şekilde inceliyor.

Yetkililer, adli sicilinde ciddi suç bulunan veya sonradan güvenlik açısından risk oluşturduğu tespit edilen kişilerin vatandaşlığının iptal edilebileceğini belirtiyor.