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Bu ağaca atom bombası bile işlemedi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

ABD’deki Ulusal Bonsai & Peijing Müzesi’nde sergilenen bir bonsai ağacı tam 392 yaşında. Ağaç, ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombasından sağ kurtulmuştu.

Bu ağaca atom bombası bile işlemedi!

Üstad Masaru Yamaki, ABD’nin iki yüzüncü yılı için Amerika’ya bir bonsai ağacı hediye etti. Bugün 392 yaşında olan ağacın tarihi, 17. yüzyıla kadar gidiyor. ABD’nin başkenti Washington’da yer alan Ulusal Bonsai & Peijing Müzesi’nin koleksiyonundaki en eski parça olan bu ağaç, 1625’te ekildi.

O OLAYDA SAĞ KALMAYI BAŞARDI

Ağaç, ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasının düştüğü yerden yaklaşık 3,2 kilometre mesafede bulunuyordu. Ağaç, bahçedeki diğer ağaçlar ve Yamaki ailesi ile birlikte hayatta kalmayı başardı.

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BENZERLERİNE GÖRE BAYA GENÇ

Öte yandan bu 400 yaşına yaklaşmış ağaç, Japonya’daki bazı benzerlerinin yanında epey genç kalıyor. İmparatorluk sarayında bulunan en yaşlı bonsai tam 550 yaşında. Sarayda bir de 450 yaşında bonsai ağacı bulunuyor.

JAPONYA'DA BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORLAR

Bonsai ağaçları, küçük boylu yapılarıyla bir çalıyı andırsalar da yapı olarak net şekilde bir ağaç oldukları belli oluyor. Özellikle zen felsefesinde kendine yer bulan bonsai sanatı Japonya'da çok uzun süredir büyük bir saygı görüyor.

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