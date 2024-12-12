Bu akşam (12 Aralık Perşembe) hangi diziler var? Holding, Siyah Kalp, İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğum bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle ekrandaki yerini alacak. İŞTE ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri..

PERŞEMBE AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv ekranlarında yeni başlayan Holding dizisi ikinci bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

00:20 Holding

02:40 Aldatmak

05:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Holding

22:45 Holding

KANAL D YAYIN AKIŞI:

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:45 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI:

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

STAR TV YAYIN AKIŞI:

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

22:00 Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI:

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye