Bu akşam (12 Aralık Perşembe) hangi diziler var? Holding, Siyah Kalp, İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğum bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle ekrandaki yerini alacak. İŞTE ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri..
Bu akşam Atv ekranlarında yeni başlayan Holding dizisi ikinci bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Holding
22:45 Holding
KANAL D YAYIN AKIŞI:
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:45 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI:
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
22:00 Dizi
TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
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