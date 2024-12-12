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Son zamanların en havalı spor ayakkabılarından New Balance ML408BS indirimde
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Son zamanların en havalı spor ayakkabılarından New Balance ML408BS indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.12.2024 12:03
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"Hem tarz hem rahat bir spor ayakkabı arıyorum!" diyorsanız doğru yerdesiniz. Piyasada pek çok markaya ait çeşit çeşit spor ayakkabı olsa da, tarz ve konforu bir araya getiren modeller bir elin parmaklarını geçmiyor desek yeridir. Ancak bir model var ki son zamanlarda herkesin favorisi: New Balance ML408BS! Şanslısınız çünkü bu ayakkabı bugüne özel 445 TL indirimde, işte detaylar...

Son dönemlerin en trend spor ayakkabılarından biri olan New Balance ML408BS, hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren tasarımıyla dikkat çekiyor. Spor şıklığına ve rahatlığa önem verenler için ideal bir seçim olan bu ayakkabı, gün içerisinde hem rahat olmanızı sağlarken hem de göz alıcı bir tarz yakalamanıza yardımcı oluyor. Bu havalı ayakkabı bugüne özel indirimli fiyatıyla moda severlerin yüzünü güldürüyor. Keşfetmek isterseniz işte detaylar...

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Son zamanların en havalı ayakkabılarından: New Balance ML408BS Spor Ayakkabı, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-12-12T110407.411

Konfor, performans ve şıklığı bir araya getiren New Balance ML408BS Spor Ayakkabı, özellikle günlük giyimde ve hafif spor aktivitelerinde tercih edilen bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Ortopedik iç tabanı sayesinde rahat bir kullanım sunan bu model, kaymaz ve dayanıklı bir dış tabana sahip, böylece farklı zeminlerde iyi bir tutuş sağlıyor. Modern ve şık bir görünümü sayesinde farklı kombinlerle uyumlu bir şekilde kullanılabilen bu ayakkabı hem stil sahibi hem de fonksiyonel bir spor ayakkabı arayanlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşime aldım, diğer yerlere göre fiyatı daha uygundu."

  • "Tam beden numaranızı alın, orijinal, güzel ürün."

  • "Rahat ve şık. Tam numarası oldu, 44 almıştım. Teşekkür Amazon."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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