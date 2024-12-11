Levi's Marka Haftası başladı! İşte %70'e varan indirimleriyle öne çıkan ürünler

Tarzınızı yenilemek ve kaliteli parçalarla gardırobunuzu güncellemek için harika bir fırsat! Levi’s Marka Haftası kapsamında kot pantolonlardan sweatshirtlere, montlardan şık gömleklere kadar birçok üründe kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor. Efsanevi Levi’s 501 jean’lerden sıcak tutan Sherpa montlara kadar her zevke hitap eden parçaları seçtik ve bir araya getirdik. Şimdi, bu ikonik markanın hem konforlu hem de zamansız tasarımlarına uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İndirimdeki Levi’s ürünlerini keşfetmek için içeriğimizi incelemeye ne dersiniz?

1. Levi's Mile High Super Skinny Jean

Levi's Mile High Super Skinny Jean, adından da anlaşılacağı gibi şıklığı zirveye taşıyor! Ekstra yüksek beliyle vücudunuzu mükemmel bir şekilde şekillendirirken, süper skinny bacak kesimiyle modern ve zarif bir siluet sunuyor. Levi’s Sculpt Hyperstretch teknolojisi sayesinde esnek yapısını gün boyu koruyor. Üstelik, esnemeyen kumaşı sayesinde jean’iniz günün sonunda formunu kaybetmiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Pantolon çok güzel ama bedeni normalden biraz daha büyük."

"Duruşu güzel. Çok beğendim."

2. Levi's Jackson Worker Gömlek

Levi's Jackson Worker Gömlek, iş kıyafetlerinden ilham alarak tasarlanmış, zamansız bir parça! Klasik silueti, dayanıklı dokuma kumaşı ve kullanışlı cepleriyle dikkat çekiyor. Gündelik kombinlerde ceket olarak ya da gömlek katmanı olarak kullanılabilen model, gardırobunuzun en pratik ve stil sahibi parçalarından biri olmaya aday. Rahat kesimi, her vücut tipine uyum sağlarken dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabilecek bir seçenek sunuyor. Levi's kalitesini her detayında hissedeceğiniz gömlekle tarzınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

"%100 pamuk. Modern görünümlü oduncu gömlek. M beden bana tam uydu. Relax, rahat kesim olduğu dikkate alınmalı."

"Workwear konseptine uygun eskimiş bir görüntüde ve bedeni biraz geniş."

3. Levi's Summit Sherpa Ceket

Levi's Summit Sherpa Ceket, şıklık ve rahatlığı bir arada sunan zamansız bir klasik! Yumuşak Sherpa kumaşıyla soğuk günlerde sıcacık tutarken, tam fermuarlı tasarımı ve iki yan cebiyle hem işlevsel hem de pratik bir ürün. Rahat kesimiyle her vücut tipine uygun olan ceket, gündelik kombinlerinizi tamamlayacak çok yönlü bir temel parça. %100 polyester ve pamuk karışımıyla dayanıklılık sunan model, Levi's kalitesini her detayında hissettiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Severek giyiyorum kesinlikle denemeniz lazım. Kaliteli."

"Kalitesi çok iyi. Bu tarz giyinenler için yıllarca kullanılacak ve dışarı çıkarken kurtaracak bir parça."

4. Levi's Kate Sherpa Ceket

Levi's Kate Sherpa Ceket, soğuk kış günlerinde hem soğuktan korunmak hem de tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçim! %100 polyester materyaliyle yumuşak ve sıcak bir dokunuş sunan ceket, gündelik kullanıma uygun rahat kesimiyle dikkat çekiyor. Şıklık ve işlevselliği bir arada sunan Kate Sherpa, kış kombinlerinizin temel parçası olacak! Sade ve modern tasarımı sayesinde hem günlük stillerinizle uyum sağlar hem de sizi soğuk havalara karşı korur.

5. Levi's Original Zip-Up Hoodie Sweatshirt

%100 pamuklu süper yumuşak Fransız terry kumaşı ile rahat bir kullanım sunan ürün, grafik Levi's® logosu ve klasik fermuarlı tasarımı, sade ve şık bir görünüm yaratırken yünlü kapüşonuyla ekstra sıcaklık sağlıyor. Hafif ferah kesimi sayesinde hem rahat hem de modern bir silüet sunan hoodie, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün harika! mükemmel! İşçilik kalın ve tok kumaş kalıbı her şeyi çok güzel. Sadece biraz geniş kalıp kendim L beden giyiyorum ama M beden ile değişim yaptım Levis kalitesi uzun yıllardır Levis kullancısıyım tavsiye ederim. Ayrıca teslimat çok hızlı. Teşekkürler Amazon."

"Levis kalitesini dokunur dokunmaz hissediyorsunuz. oldukça tok bir kumaşı var. işçiliği zaten harika. Fermuarı ve ipi fotoğraftaki modelden farklı. fermuar tek yönlü, ip ise kumaş renginde."

6. Levi's 501 Crop Jeans

Levi's 501 Crop Jeans, jean dünyasının tartışmasız ikonik modeli, şimdi modern bir dokunuşla karşınızda! 1873’ten beri tüm jean’lerin atası olarak kabul edilen 501®, özgün tasarımı ve zamansız stiliyle modanın vazgeçilmez bir parçası. Güncellenmiş kısa paça kesimi, bu klasiğe modern bir hava katarak her kombine rahatlıkla uyum sağlar. Şıklık ve rahatlığı bir araya getiren bu model, günlük stillerinizin en güçlü tamamlayıcısı olacak. Levi’s 501 Crop ile klasik bir efsaneyi kendi tarzınızla yeniden keşfedin!

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam kalıp bedeninizi alın. Duruşu, kumaşı çok iyi."

"Ürün çok güzel. Yumuşacık kumaşı ve ben tam beden aldım. Gayet güzel oldu."

7. Levi's 502 Taper Jeans Erkek Jean Pantolon

Levi's 502 Taper Jeans, rahatlık ve şıklığı bir arada arayan erkekler için mükemmel bir tercih! Basen kısmında sunduğu ekstra konfor, daralan paça kesimiyle birleşerek modern ve çekici bir görünüm yaratıyor. Tüm vücut tiplerine uygun olan taper fit jean, gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olmaya aday. Düz kesim jean’lere göre daha sade ve modern bir alternatif sunan model, gündelik stillerden daha şık kombinlere kadar her ortama kolayca uyum sağlıyor. İster bir tişörtle ister şık bir gömlekle kombinleyin, Levi's 502 ile her zaman stil sahibi görünürsünüz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Şık ve güzel bedeninizde alabilirsiniz."

"Levi's’ın en sevdiğim bir iki modelinden biri 502. Beden ve boy olarak kendime uygun bulduğumda almaya çalışılıyorum. Kumaş, renk ve dikiş kalitesi gayet iyi. Fiyat zaten iyiydi. Kargo da bir günde geldi. Teşekkürler."

8. Levi's Ribcage Straight Jeans

Levi's Ribcage Straight Jeans, kadınlar için tasarlanmış şıklık ve konforun buluşma noktası! Levi's® koleksiyonundaki en yüksek bel kesimiyle dikkat çeken model, 31 cm bel yüksekliğiyle vücut hatlarınızı harika bir şekilde öne çıkarıyor. Klasik düz bacak kesimi, modern bir stil sunarken, ikonik deri detay bel kısmında markanın imzasını taşıyor. Yüksek bel tasarımı sayesinde kendinizi hem rahat hem de özgüvenli hissedeceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten çok güzel kumaşı ve kesimi var."

"İyi paketlemişti. Orijinal ürün. Mağazada denediğim gibi geldi."

9. Levi's Everyday Hoodie Sweatshirt

Levi's Everyday Hoodie Sweatshirt, adının hakkını veren bir ürün! Yumuşacık fırçalanmış kumaşı ve yünlü kapüşonuyla her anınızda konforlu bir deneyim sağlar. Grafik logosuyla klasik Levi’s tarzını yansıtan model, kanguru cepli tasarımıyla da işlevselliği bir arada sunuyor. Zamansız kesimi sayesinde her kombinle kullanılabilen ürün, dolabınızın en sevilen parçalarından biri olacak!

10. Levi's Standard Graphic Sweatshirt

Levi's Standard Graphic Sweatshirt, konfor ve stili bir araya getiren zamansız bir parça! %100 pamuklu Fransız terry kumaşı sayesinde süper yumuşak bir dokunuş sunarak gün boyu rahatlık sağlıyor. Bisiklet yaka tasarımı ve eteğinde bulunan şerit detaylarıyla klasik bir görünüm yaratırken, göğsündeki ikonik Levi’s® logosu bu basic sweatshirt'e modern bir dokunuş katıyor. Her anınızda yanınızda olacak bu eşsiz tasarımı keşfetmek için harekete geçin!

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kaliteli. Kesimi bol."

"Tam gündelik sweatshirt. Tavsiye ederim."

Bu içerik 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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