Bu besinler açlığı engelliyor! İşte uzun süre tok tutan 7 yiyecek...

Ramazan Ayı'nda beslenme düzenine çok dikkat edilmeli. Özellikle sahurda, kızartma veya baharatlı yiyecekler azaltılmalı. Bunun yanı sıra tok tutan, sağlıklı yiyecekler tercih edilmeli. İşte uzun süre tok tutan 7 yiyecek...

YULAF EZMESİ

Posa içeriği yüksek olduğu için yulaf ezmesinin yakılması uzun sürer. Ayrıca yulaf ezmesi harika bir glukan kaynağıdır. Beta Glukan kan şekerini dengeler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

YUMURTA

Protein kaynağı yumurtaya sahur menünüzde yer vermeye özen gösterin. Haşlanmış ya da poşe yumurta tüketebilirsiniz.

LOR PEYNİRİ

Protein deposu lor peyniri uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca tuzsuz olduğu için gün boyu susamanızı engeller. Sahurda sofranızda lor peynirine yer verebilirsiniz.

SEBZE VE SALATA

Yeşil sebzeler ve salatalarda bol miktarda su bulunur. Dolayısıyla kalori almadan doymanıza yardımcı olurlar. Posa içerikleri sayesinde uzun süre sindirilirler ve tok kalmanıza yardımcı olurlar.

PROTEİNLİ BESİNLER

Kırmızı et, beyaz et, süt, yoğurt, yumurta, peynir yüksek protein içerir ve sizi uzun süre tok tutar. Dolayısıyla hem sahur hem de iftar menünüzde bu yiyeceklere yer verebilirsiniz.

KURU YEMİŞ

Badem, ceviz gibi kuru yemişler sağlıklı yağ ve lif deposudur. Tuzsuz badem, fındık, cevizi ölçülü tükettiğiniz takdirde faydasını göreceksiniz.

BAKLAGİL

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller yüksek miktarda posa içerir. Ayrıca bitkisel protein açısından da zengindir. Ramazanda humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz.



