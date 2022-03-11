Bu besinler kanserden koruyor! İşte kansere karşı etkili 7 besin...

Bazı besinlerin içerisinde kanserojen madde yer alırken bazı besinler ise kansere karşı vücuda doğal koruma sağlıyor. Örneğin antioksidan özelliği ile bilinen soğan, sarımsak kansere karşı etkilidir. Gastrointestinal bölgedeki kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır ve günde 2-3 diş ya da 1 tane küçük boy soğan tüketmek sağlığa yararlıdır. İşte kanser düşmanı besinler...
İçerdiği omega 3 sayesinde beyin, göz hücrelerin korunmasını sağlayan balık, zihinsel gelişimde de önemlidir. Uskumru, sardalye ve somon gibi türler bağırsak ve prostat kanserinden korur.
Siyah üzüm pankreas, kolon ve akciğer kanserlerine karşı etkilidir. Günde 15 tane ya da 1 salkım çekirdekli siyah üzüm tüketilmesi tavsiye edilir.
İçerdiği folik asit ve karotenlerle karşı etkili olan ıspanak, özefagus, ağız ve mide kanserine karşı da koruyucudur. Bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiği tavsiye edilir.
Pancarın içerisinde kanser önleyici antioksidanlar olarak bilinen vulgaxanthin ve betanin vardır. Ancak pancarı kaynatarak tüketirseniz faydalarını azaltırsınız. Taze pancar sıkılarak içilmelidir.
Domatesin kırmızı rengini aldığı likopen, kanser hücrelerinin büyümesini durdurur. Yazın tüketilen domatesin içerisindeki likopen daha fazladır. Kahvaltı sofralarında sıklıkla tercih edilen domates, rahim ağzı kanserine karşı koruyucudur.
Özellikle diyet yapanların sıklıkla tükettiği yeşil çay içerdiği epigallokateşin gallat sayesinde kansere karşı bir silahtır. Günde bir fincan tüketilmesi önerilir.
Zeytinyağının kansere karşı koruyucu olduğu söylenmekte ve zeytinyağı tüketimi önerilmektedir.
İşlenmiş beyaz un ve işlenmiş gıdalar
Rafine şeker (Mısır şurubu, beyaz şeker vb.)
Hidrojene yağlar
Gazlı ve karbonlu içecekler
İşlenmiş et (Salam, sosis, jambon)
Hazır cipsler
Tütün ve tütün ürünleri
Alkol
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