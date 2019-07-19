Bu besinler kırışıklığı önlüyor!

Dr. Metehan Özgür, yaşlanma belirtilerinin başında gelen kırışıklıkların giderilmesi hakkında bilgi verdi.

Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, "Yaşlanma belirtilerinin başında kuşkusuz ki kırışıklıklar geliyor. Kırışıklıkların oluşmasında bir çok etkili faktör vardır. Ancak bir çok kişinin sorunu haline gelen kırışıkları engelleye yardımcı olacak bazı yollar vardır" dedi.

Dr. Özgür, kırışıklıklar hakkına şu tüyoları verdi:

"Daha Fazla Balık Tüketin: Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi. Balıklarda oldukça zengin olarak bulunur. Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.

Yeşil Renkli Besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi. Besinler A vitamini açısında zengindir.