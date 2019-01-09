Bu beslenme modeli domuz gribine karşı kalkan

Domuz gribinden korunmak için doğru beslenmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü kalması oldukça önemli. Bağışıklık sistemine etki eden en önemli nedenler ise; beslenme, uyku ve stres.

Folik asit, B6, C, E vitaminleri, Beta- karoten, çinko ve Omega-3 kaynaklarının bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri vardır. Peki bu 7 beslenme öğesini hangi besinlerden alabiliriz?

B6 vit: Tavuk, balık, muz, kurubaklagiller, patates, brokoli, ıspanak ve kuru yemişler.

C vit.: Maydanoz, biber, kivi, yeşil yapraklı sebzeler, portakal.

E vit.: Kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar.

Folik asit: Enginar, brokoli, bamya, kurubaklagiller, kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler.

Beta-karoten: Kabak, havuç, kavun, şeftali, turuncu-sarı meyveler, brokoli, ıspanak, dereotu, maydanoz.

Çinko: Deniz ürünleri, kırmızı et, mantar ve kurubaklagiller.

Omega 3: Yeşil yapraklı sebzeler ve balık.

Yukarıda saydığımız besinlerle oluşturacağınız beslenme modeline bir de antiviral etkisi olan sarımsak, soğan ve zencefili de dahil edebilirsiniz. Bu kış günlerinde vücudunuzun ihtiyacı olan desteği böylelikle doğal yollarla almış olacaksınız.