YEMEK

Bu beslenme modeli domuz gribine karşı kalkan

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

Latin ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere dünyada hızla yayılan domuz gribinin görülme sıklığı ülkemizde de artmış durumda. Müdahale edilmediği sürece ölümle bile sonuçlana bilen H1N1 virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şart.

Bu beslenme modeli domuz gribine karşı kalkan

Domuz gribinden korunmak için doğru beslenmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü kalması oldukça önemli. Bağışıklık sistemine etki eden en önemli nedenler ise; beslenme, uyku ve stres.

Folik asit, B6, C, E vitaminleri, Beta- karoten, çinko ve Omega-3 kaynaklarının bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri vardır. Peki bu 7 beslenme öğesini hangi besinlerden alabiliriz?

B6 vit: Tavuk, balık, muz, kurubaklagiller, patates, brokoli, ıspanak ve kuru yemişler.

C vit.: Maydanoz, biber, kivi, yeşil yapraklı sebzeler, portakal.

E vit.: Kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar.

Folik asit: Enginar, brokoli, bamya, kurubaklagiller, kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler.

Beta-karoten: Kabak, havuç, kavun, şeftali, turuncu-sarı meyveler, brokoli, ıspanak, dereotu, maydanoz.

Çinko: Deniz ürünleri, kırmızı et, mantar ve kurubaklagiller.

Omega 3: Yeşil yapraklı sebzeler ve balık.

Yukarıda saydığımız besinlerle oluşturacağınız beslenme modeline bir de antiviral etkisi olan sarımsak, soğan ve zencefili de dahil edebilirsiniz. Bu kış günlerinde vücudunuzun ihtiyacı olan desteği böylelikle doğal yollarla almış olacaksınız.

Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefil şurubu

Domuz gribine karşı Canan Karatay'ın önerisi: Halis zeytinyağı

Domuz gribine karşı halis zeytinyağı tüketerek korunacağımızı söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı beslenirseniz, yapay, uyduruk fabrikasyon yemekleri yemezseniz, açlık bastırmak için pakete konulmuş trans yağlarla yapılan o zavallı yiyeceklerden yemezseniz, hastalanmazsınız" diyor. Zeytinyağını yakmadan tükettiğiniz sürece hiçbir sorun yaşanmayacağını belirtiyor Karatay. Omega-3'ün zeytinyağı içinde de olduğunu vurgulayan Karatay, anne sütüne benzediğini söylüyor.

Zeytinyağını sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Ancak içtiğiniz yağın orijinal olması bu noktada çok önemli. Düzenli olarak tükettiğinizde hem bağışıklık sisteminiz iyileşecek hem de sindirim sisteminiz düzenli bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

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domuz gribi H1N1 domuz gribine karşı beslenme

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