Bu bilgiler ilişkiniz hakkındaki tüm gerçekleri ortaya çıkaracak!

İlişkilerde bazen gerçekleri anlamak için sözler yetmez. Beden dili de çok önemli bir belirleyicidir. Bu yazıda ise ilişkinizde dikkat etmeniz gereken beden dili kurallarını bir araya getirdik. Hangi durumlarda rahat olmalı hangi durumlarda tehlike çanları çalmalı? BrightSide'ın haberine göre hepsini sizler için bir araya getirdik.

İşte beden diliyle ilişkinizin gerçek yüzü...

Herşey yolunda. Birbirinizi seviyorsunuz.

Bakışlarınız sürekli denk geliyor ve uzun süre gözlerinizi birbirinizden alamıyorsanız. Tebrikler, bu ilişki yürür gider! İkiniz de hoşlanıyorsunuz.

Bir konuşma ya da yürüyüş sırasında partneriniz bedenini size çevirmeye çalışıyorsa, kesinlikle bu davranış onun size olan ilgisinin bir işaretidir. Ya da konuşurken bir şekilde dokunmaya çalışıyorsa kesinlikle sizden hoşlanıyor demektir.

Bir kadın size karşı tutkulu duygulara sahipse, bilinçsiz bir şekilde size doğru eğilerek konuşur.

Erkekler ise konuşma esnasında daha büyük ve daha güçlü görünmeye çalışır. Konuşma sırasında bazen kişisel alanınıza girmek için elleriyle omzunuzun hizasında bir duvara yaslanabilirler.

Ellerin birbirine çok sık tesadüfen temas ettiklerini farketmeye başlarsanız (bunun için gerçek bir sebep olmasa bile) karşılıklı bir hoşlanma, etkilenme söz konusudur.

Bazen, bir şaka yaptıktan sonra, bunu söyleyen kişinin size baktığını ve tepkinizi beklediğini fark edebilirsiniz. Bu, sevginin açık bir işaretidir; Aksi takdirde, kimin için elinden gelenin en iyisini yapıyordu?

Erkekler genellikle 5-6 yaş civarında iken geniş bir şekilde gülümsemeyi bırakır. Yakınınızdaki bir adamın Hollywood gülüşü taktığını fark ederseniz, psikolog Patti Wood'un sözlerine göre, kesinlikle bu onun gerçekten mutlu olduğu anlamına gelebilir.

Bir kişinin, yaptığınız aynı jestleri ve tonlamaları kullanmaya başladığını fark etmeye başlarsanız, bu onun yeni hayranınız olduğu veya sizi taklit etmeye çalıştığı anlamına gelmez. Senden hoşlanıyor olması ve bilinçaltından kopyalaması daha muhtemel.

Bir şeyler yanlış gidiyor. Konuşmalısın

Bedeni sizden uzaklaşıyor ve ters istikamete dönüyorsa, siz konuşurken gözlerinize bakmıyor ve bir mesafe tutmaya çalışıyorsa bunların hepsi koşulsuz sorun ve antipati belirtileridir.

Artık öpücükleri hızlı ve resmileşti ise ve eğer uyuya kaldığında, senden uzaklaşıp sırtı dönük pozisyonda uyuyorsa, ilişkiniz için alarm zili çalıyor demektir.

Tüm şakalarınız içgüdüsel ve gergin bir gülümsemeyle karşılandıysa veya her girişimi zayıf bir coşkuyla takip ediyorsanız, eşiniz artık sizinle ilgilenmiyor anlamına gelir.

Vücut, konuşma sırasında çapraz kollar ve bacaklar gibi "bloklar" şeklindeyse, ilişkinizde her şeyin yolunda olup olmadığını düşünmek için bir nedeniniz var demektir. Sesi belirsizse, konuşması sinirliyse ve gözleri her zaman kapalıysa, dikkat etmeye değer bir sorunla karşı karşıyasınız.

Ayrıca, erkeğiniz sizin için kapıları açmıyor ya da size öncelik vermemek gibi basit görgü kurallarına uymuyorsa da endişelenmelisiniz. Bu kızlarla aynı durum: telefonda çok konuşur ve seni unutuyorsa da aynı durum geçerlidir.

Bir yürüyüş sırasında, geride kalırsanız ve eşiniz geriye bakıp yavaşlamazsa, ilişkinizin kaybolmaya başladığı anlamına gelir.

Sevgi dolu insanlar, sevdiklerine ilgi gösterme eğilimindedir. Giysilerinizi düzeltmek veya saçınızı düzeltmek yerine, saçınızın dağınık olduğunu size bildirirlerse, ilişkinizin hala uyumlu olup olmadığını düşünmelisiniz.





