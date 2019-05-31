Bu bilgiyi öğrendikten sonra artık limonları dondurarak yiyeceksiniz

Birçok insan limonu mutfağından eksik etmez. Salataların, içeceklerin ve bazı yemeklerin tadını ikiye katlayan bu narenciye ürünü özellikle dondurularak tüketildiğinde çok daha lezzetli bir hal alır.

Eğer limonları dondurursanız o ekşi tadın bir kısmının kaybedilmesini sağlarsınız. Endişelenmeyin, aromasından hiçbir şey kaybetmeyecektir. Hatta çok daha iyi bir tada sahip olacaktır.

Limonun kabuğu, meyve kısmından daha sağlıklıdır. Limon kabuğu; bakterilere, parazitlere karşı savaşır. Kan basıncını düzenler, stres ve depresyona karşı savaşır. Limon kabuğunun tadı, meyvesine göre çok daha fazla acıdır. İşte onları lezzetli bir şekilde yemek için dondurmanız en doğru yöntemdir.

Donan limon kabuğunun asit oranı azalır ve daha yenilebilir bir hal alır. Limonları dondurmadan önce yıkayın. Donan limonu yiyecek ve içeceklerde kullanmak için rendelemeniz yeterlidir.

