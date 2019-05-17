Bu bir ilk! Bu robotun ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Evinize aldığınız çiçekler siz ne yapsanız da hep sonunda soluyorlar mı? İşte tam olarak bunun için öyle bir şey icat ettiler ki siz ilgilenmezseniz bile çiçekleriniz bir daha asla solmayacak.

Karşınızda "sadece" 949 dolarlık bir robot. Hexa adındaki, örümceğe benzeyen bu robot, bitkilerinizi koruyor, onları canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Eğer siz de çiçeğine su vermeyi unutan kişilerdenseniz o zaman marka tam da tüketicinin ihtiyacını karşılıyor diyebiliriz.

Belirli bir bitkinin kendine özgü ihtiyaçları türüne bağlı olabilir, ancak kesin olan bir şey var: gelişmek için suya, güneş ışığına ve karbondioksite ihtiyaçları var. Hexa adındaki robot, içine yerleştirdiğiniz bitkinin yeteri kadar ışık almasını sağlamak için evin her yerini dolaşıyor, eğer gün ışığı yeterli gelirse tekrar tek başına gölgeye geçiyor. Eğer bitkinizi sulamayı unuttuysanız o zaman da çiçeği sulamanız gerektiğini size hatırlatıyor.

Hexa, bitki mutlu ve gelişiyorsa dans ediyor. Bitkinin sulanmaya ihtiyacı varsa size bunu hatırlatmak için kollarından birini size uzatıyor.



