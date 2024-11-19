Bu canavarlar Türkiye'den! Çocukları dövdüler, aç bıraktılar, kilitlediler, soydular; işkence skandalı küçük Mustafa ölünce ortaya çıktı

Darp seslerini izleyen çığlıklar, odalara kilitlenen çocuklar, çocukların önlerinden alınıp çöpe atılan yemekler... Burası Niğde Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi. 9 yaşındaki engelli ve epilepsi hastası Mustafa Çelik burada kalıyordu. Adli Tıp Raporu’na göre epilepsi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak küçük Mustafa'nın ölümü bir dizi skandalın ortaya çıkmasına vesile oldu. Merkezdeki 26 kadın bakıcı, 15 çocuk ile 1 yetişkine resmen kabusu yaşatmış! Niğde Valiliği, çocuklara kötü muamelede bulunduğu saptanan 14 çalışanın tutuklandığını açıkladı.

KÜÇÜK MUSTAFA'NIN ŞİDDET SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

DHA'nın aktardığı bilgiye göre; Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde koruma altında bulunan Mustafa Çelik 22 Temmuz saat 20.00 sıralarında rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.Ç.’nin şiddet sonucu öldüğü iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞKENCELER BİTMEK BİLMEDİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan işkenceler tüyleri diken diken etti. Detaylara gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki köşesinde yer verdi. Buna göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı 103 sayfalık iddianamesini tamamladı. Dosyada yer alan kamera görüntülerine göre; 14'ü tutuklanan 26 kadın bakıcı, engelli çocuklara dayak atıp tekme-tokat vurdu, boğazlarını sıktı, itip kaktı, yerde sürükledi, sövdü, merdiven altlarında bekleme cezaları verdi, üzerlerine kapıları kilitledi, aç bıraktı, önlerinden yemeklerini alıp çöpe attı ve çırılçıplak soyup topluca yıkadı.

HEPSİ KAMERAYA YANSIDI

Saymaz, merkeze ait 101, 110, 111 ve 112 numaralı evlerin kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek şunları aktardı:

"7 ila 13 yaşındaki çocukların kaldığı 101 numaralı evin mutfak görüntülerine göre Çelik’in başına şunlar geldi:

-S.K. adlı bakıcı yerde yatan Çelik’i ayağından tutarak, mutfak kapısına sürüklüyor.

-T.D. adlı bakıcı Çelik'i sandalyeye itekliyor. Çocuk kendisinde değil. Bakıcı çocuğu yedirmeden mutfaktan çıkarıyor.

-Çelik, sandalyeden düşüyor, masanın altında hareketsiz halde yatıyor. Bakıcılar müdahale etmiyor. 26 dakika sonra bakıcı N.Ö., Çelik’i kıyafetinden çekerek götürüyor.

-Ş.B. adlı bakıcı yerde yatan Çelik’i ayağıyla itip buzdolabını açıyor.

-Çelik sandalyede dengede duramayıp yana kayıyor. N.Ö. adlı bakıcı kafasına yumrukla vurarak, çocuğu doğrultuyor.

Tarih, 13 Temmuz.

-S.B. ve Ş.B. adlı bakıcılar yemek yedikten sonra kalanını çöpe döküyor. Çelik’e yemek vermiyorlar.

-Bakıcı Ş.B., Çelik’in boğazını sıkıp sandalyeye itekliyor. Çocuğa yedirmeden çorba ve yemeği çöpe döküyor.

101 numaralı evin salonuna ait görüntülere göre:

-Ş.B. adlı bakıcı Çelik’i kucağında getirerek, sert şekilde yere vuruyor. Ayaklarından sürükleyerek salondan çıkarıyor.

101 numaralı evin giriş katında Çelik’in odasını gösteren ve ses kaydı yapan kameraya göre:

-C.Ç. adlı bakıcı Çelik’e “Salak, geri zekâlı, aptal, önüne bak” diyor.

-T.Y. adlı bakıcı Çelik’i kollarından tutup itekleyerek getiriyor. “Gebermiyorlar” diyor. C.Ç. adlı bakıcı bebek alt bezi ile Çelik’in yüzüne vuruyor.

-T.Y. adlı bakıcı Çelik’i tek kolundan çekerek kaldırıp odasının zemine bırakıyor. Çocuğu ayağı ile kapı önünden itekliyor.

-S.B. adlı bakıcı odada Çelik varken, içeriye ilaç ile giriyor ve ‘'Yut belanı s…, şurdan sokar, şurdan çıkarırım, o… ç…” diyor.

-Ş.B. adlı bakıcı evden çıkarken yerdeki Çelik’e tekme atıyor.

KORKUNÇ KÜFÜRLER, AĞIR HAKARETLER

Ve Çelik’in öldüğü gün.

-Saat 16:55’de Çelik odasına giriyor.

-Ş.B. adlı bakıcı Y. adlı bir çocuğa “Gelirsem senin belanı s…” diyor.

-S.B. adlı bakıcı “A… k… çocuğu, gel buraya” diye bağırarak, çocuğu sırtından tutup odaya itekliyor.

-S.B., “Mustafa nerde” deyip Çelik’in odasına yöneliyor. Çelik kapının arkasında düşüyor. Yatar vaziyette olduğunu bakıcı fark ediyor. “Kalk lan” diye bağırıyor. Çocuğu itekleyerek içeri giriyor. Çelik, tepki vermiyor. S.B., çıkıyor. S.B. ve Ş.B. adlı bakıcılar odada temizlik yapıp çıkıyor.

-Ş.B., Çelik’in odasına 17:25'te giriş çıkış yapıyor.

-S.K. adlı çocuk mutfaktan banyoya koşarak geçiyor. S.B. adlı bakıcı, “Belanı s…” diye bağırıyor. Yedi-sekiz tokat sesi geliyor. Çocuk çığlığı ve ağlama sesleri geliyor. S.B., “'Ebeni s…, o… çocuğu… Tokat manyağı yaparım seni” diyor.

-Saat 20.10’da odadan çıkan C.K. adlı bakıcı “Mustafa ölmüş” diyor. Görevli koşarak gelip “Musti!” diye sesleniyor. Ve 112’yi arıyorlar.

YEMEK YERİNE DAYAK YEDİLER

101 numaralı evin mutfak kameralarına diğer çocukların maruz kaldığı şiddet yansıdı.

-S.T. adlı bakıcı yemek masasında oturan M.H.D. adlı çocuğun başına ve sırtına vuruyor.

-N.Ö. adlı bakıcı M.M. adlı çocuğun kolundan tutarak altı defa sırtına ve kafasına vuruyor.

-Ş.B. adlı bakıcı, yemek yiyen Y.G. adlı çocuğu kaldırıp tabağı alıyor. Çocuğun tabağına elini uzatması üzerine kolundan itekliyor. S.K. adlı çocuğun çorbasını elinden alıyor.

-Dört çocuk çıplak halde mutfağa geliyor.

-M.A.K. adlı çocuk kahvaltısını yaptığı sırada M.Y. adlı bakıcı kalk talimatı veriyor. Çatalın kulpuyla çocuğun sırtına vurup kahvaltı tabağını alıyor.

MERDİVEN ALTINA HAPSEDİP DÖVDÜLER

101 numaralı evde Çelik’in odasını gösteren, ses kaydı yapan kameraya yansıyanlar:

-N.Ö. adlı bakıcı M.H.D. adlı çocuğa “Ver a… k… çıkardığı, ver” diyerek elini sallıyor. Çocuk ağlıyor.

-S.B. adlı bakıcı, M.A.K. adlı çocuğu boynundan itekleyerek kameranın olmadığı odaya itekliyor. İki bakıcı kapıyı kapatıyor. Çarpma ve ağlama sesleri geliyor. Kapı açıldığında çocuk kafasını tutarak çıkıyor.

-S.B. adlı bakıcı S.K. adlı çocuğa “Senin b… s….” diyor.

-E.M. ve S.K. adlı çocuklar odaya giriyor. Ş.B., S.B. ve M.Y. adlı bakıcılar odaya girdikten sonra “A… k… çocuğu” şeklinde küfür, çok sayıda tokat, iki çocuğa ait ağlama ve bağırma sesleri geliyor. E.M. ağlayarak çıkıyor. İçeriden çocukların çığlığı gelmeye devam ediyor. S.K. ağlayıp salona kaçıyor.

-Ş.B. adlı bakıcı, ağlayan S.K.’nin kolundan tutarak ''Geç lan merdiven altına” diyor. Çocuk ve bakıcı kamera açısından çıkınca 3-4 tokat, bağırma ve çığlık sesi geliyor. Ş.B., “Merdiven altından çıkma” diyor.

-S.B. adlı bakıcı S.K. adlı çocuğa “Bir daha çıktığını görüyüm, senin o kafanı dağıtırım” diyor. İki bakıcı, S.K.’yi saat 12.26'dan saat 16.33’e kadar merdiven altında tutuyor.

-S.B. adlı bakıcı, S.K. adlı çocuğa “Nerdesin iki saattir ya, o… ç… bak” diyor. “A… k… y… kafalısı” diye küfrediyor.

-S.B. adlı bakıcı “Senin ebeni bi s…, git şuradan, beynine s… o… evladı” diyor. Odada Y.Ö.G. adlı çocuğun bulunduğu sırada S.B. küfrediyor. Tokat ve çocuğa ağlama sesleri geliyor.

-S.K. adlı çocuk lavaboya giriyor. F.T.T. adlı bakıcı “Tuvaletten çık, elimde kalacan” diye bağırıyor. Çocuk “Anne kızma” diyor. Tuvaletten salona kaçıyor. Bakıcı peşinden gidiyor. Çocuktan çığlık ve ağlama sesi geliyor.

-Bakıcılar çocuklara toplu banyo yaptırıyor.

-Ş.B. adlı bakıcı Y.G adlı çocuğu dövdükten sonra başına krem sürüyor. Çocuğun oynarken yere düşüp kendini yaraladığı yönünde tutanak tutuyor.

KAPILARI ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KİLİTLEDİLER

-Çocuklar akşamları odaya girerken kapılar üzerine kilitleniyor ve sabahları açılıyor.

-107 numaralı evin mutfak kameralarının incelenmesinde D.M. adlı yetişkin kadın bardağın altında kalan çayı çöpe döktüğü için S.T. adlı bakıcı tarafından yüzüne vuruluyor.

-112 numaralı evin mutfak kameralarının incelenmesinde P.A. adlı bakıcı A.K. adlı kız çocuğuna yemek yedirirken kaşık düşüyor. Bakıcı sinirlenerek tokat savuruyor.

-P.A. adlı bakıcı Ç.K. adlı kız çocuğunu tartaklıyor ve mutfak çıkışına doğru ayağı ile itekliyor.

-P.A. adlı bakıcı Z.A. isimli kız çocuğunun kafasına vuruyor, yemeğini bitirmesine fırsat vermeden onu kaldırıyor.

-112 numaralı evin salon kameralarının incelenmesine göre de bakıcı S.Ö. adlı bakıcı, Ç.K. adlı çocuğu tokatlayıp beşikten halıya atıyor.

-S.K. adlı bakıcı N.E.A.F. adlı kız çocuğunu boğazından tutup kaldırıyor.

-Ö.C., adlı çocuk halıyı ısırdığı sırada T.D. adlı bakıcı yüzüne ve sırtına vuruyor.

-S.K. adlı bakıcı, Ç.K. adlı çocuğu kıyafetinden tutup eşya gibi yatağa atıyor. Çocuk ağlıyor. Bakıcı “Seni gebertirim” diye bağırıyor."

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Niğde Valiliği’nden bugün olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M.Ç. adlı çocuğumuzun otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği, ölümün travmatik bir etkiden dolayı olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç. adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır.

"GÖREV İHMALİ, KÖTÜ MUAMELE VE MAHREMİYET İHLALİ TESPİT EDİLDİ"

Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenerek vefat eden ve adı geçen bakım merkezinde hizmet sunulan 15 çocuğumuz ile 1 yetişkin engelli vatandaşımıza yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlali tespit edilmiştir. Bakım merkezinde çalışan 16 personel görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

26 BAKICI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 12'Sİ SERBEST

Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen toplam 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden 14’ü tutuklanmış, 12’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Valiliğimizce yaşanan bu üzücü olayla ilgili süreç, en başından itibaren hassasiyetle ve yakından takip edilmiştir. Devam eden adli ve idari soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır