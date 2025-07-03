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Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! Sadece 20 gün ömrü var...

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetişen ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen "mis/Akkuş zambağı"nı kopartanlar, her bir kök için 245 bin lira ceza ödeyecek.

Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! Sadece 20 gün ömrü var...

Yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor. Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran-Temmuz ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan ‘mis/Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi.

Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! Sadece 20 gün ömrü var... 1

Yaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı 'lilium Akkusianum' olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 245 bin lira ceza ödeyecek.

Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! Sadece 20 gün ömrü var... 2

RENK CÜMBÜŞÜ HAYRAN BIRAKIYOR

Bölgede yetişen çiçeklerin görsellerini paylaşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Türkiye’de doğal ortamında yetişen endemik zambak türlerinden biri olan Akkuş Zambağı Argan Yaylamızda orman güllerinin yerini aldı. 1993 yılında literatüre alınan, kokusuyla görselliğiyle insanları büyüleyen Mis/Akkuş Zambağını görmek isteyen herkesi Argan Yaylamıza bekliyoruz. Endemik bir tür olduğundan koruma altında olan Akkuş Zambağı’nın koparılması ya da sökülmesinin cezası 245 bin TL'dir" ifadelerine yer verdi. Öte yandan yaylada oluşan renk cümbüşü ise hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu çiçek
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