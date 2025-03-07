Bu cipsin fiyatı 87.840 dolar! 60'dan fazla teklif sunuldu... Sosyal medya bunu konuşuyor

Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'ın sevilen karakteri Charizard’a benzeyen bir cips, açık artırmada 87.840 dolara (3.2 milyon Türk Lirası) satıldı.

Goldin müzayede evi, ilginç atıştırmalığın Pazar günü satıldığını duyurdu. Goldin'in resmi Twitter (X) sayfasında yayınladığı görsel ve satış fiyatı gündem oldu.

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CHEETOZARD FINAL SALE! 🔥



Final Sale Price on the "Cheetozard" - Pokemon Charizard-Shaped Cheeto - 3": $87,840



Email us at Sell@goldin.com to consign your Collectibles to one of our upcoming Pop Culture Elite Auctions! 🤝 pic.twitter.com/rUm2lD5cVc — Goldin (@GoldinCo) March 2, 2025

60'DAN FAZLA TEKLİF ALDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sunulan ürün, Pokemon Charizard şeklinde 7,6 cm uzunluğunda bir Flamin’ Hot Cheeto’dur. Özelleştirilmiş bir Pokemon kartına sabitlenmiş ve şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza edilmiştir. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st & Goal Collectibles tarafından keşfedilip korunmuştur. 2024’ün sonlarında sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmüştür.”

İlan bilgilerine göre, bu eşsiz cips için 60 teklif verildi. Kazanan teklif 72.000 dolar olup, üzerine eklenen alıcı primiyle fiyat toplam 87.840 dolara ulaştı.