Bu cipsin fiyatı 87.840 dolar! 60'dan fazla teklif sunuldu... Sosyal medya bunu konuşuyor

Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'ın sevilen karakteri Charizard’a benzeyen bir cips, açık artırmada 87.840 dolara (3.2 milyon Türk Lirası) satıldı.

Goldin müzayede evi, ilginç atıştırmalığın Pazar günü satıldığını duyurdu. Goldin'in resmi Twitter (X) sayfasında yayınladığı görsel ve satış fiyatı gündem oldu.

CHEETOZARD FINAL SALE! 🔥



Final Sale Price on the "Cheetozard" - Pokemon Charizard-Shaped Cheeto - 3": $87,840



