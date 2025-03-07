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  4. Bu cipsin fiyatı 87.840 dolar! 60'dan fazla teklif sunuldu... Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu cipsin fiyatı 87.840 dolar! 60'dan fazla teklif sunuldu... Sosyal medya bunu konuşuyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 15:00
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Pokémon'un sevilen karakteri Charizard’a benzeyen bir cips, Goldin müzayede evinde 87.840 dolara satıldı. 60’tan fazla teklif alan cips, özel bir Pokémon kartına sabitlenerek şeffaf bir kutuda sunuldu. Bu ilginç parça, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu cipsin fiyatı 87.840 dolar! 60'dan fazla teklif sunuldu... Sosyal medya bunu konuşuyor

Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'ın sevilen karakteri Charizard’a benzeyen bir cips, açık artırmada 87.840 dolara (3.2 milyon Türk Lirası) satıldı.

Goldin müzayede evi, ilginç atıştırmalığın Pazar günü satıldığını duyurdu. Goldin'in resmi Twitter (X) sayfasında yayınladığı görsel ve satış fiyatı gündem oldu.

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60'DAN FAZLA TEKLİF ALDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sunulan ürün, Pokemon Charizard şeklinde 7,6 cm uzunluğunda bir Flamin’ Hot Cheeto’dur. Özelleştirilmiş bir Pokemon kartına sabitlenmiş ve şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza edilmiştir. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st & Goal Collectibles tarafından keşfedilip korunmuştur. 2024’ün sonlarında sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmüştür.”

İlan bilgilerine göre, bu eşsiz cips için 60 teklif verildi. Kazanan teklif 72.000 dolar olup, üzerine eklenen alıcı primiyle fiyat toplam 87.840 dolara ulaştı.

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Çizgi Film Ve Animasyon Pokemon dolar cips fiyat
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