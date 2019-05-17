Bu çocuğu görenler şokta! Arabası bile var

İngiltere'nin en genç sosyal medya fenonemi olan Ralphie Waplington, sosyal medyada binlerce takipçisi olan iki yaşında bir çocuk.

Annesinin açıp yönettiği Instagram sayfası sayesinde genç yaşta 'Influencer' olan ve şimdiden büyük paralar kazanmaya başlayan Ralphie bir çok insanın gözdesi olmayı başarmış.

Son olarak Porsche markası ile yaptığı iş birliği ile arabasına da sahip olan minik çocuğun her anı takip edilmeye devam ediyor.

Annesi Stacey Woodhams ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çocuğunu ticari anlamda kullandığı gerekçesiyle bir çok hakaret ve tehdit alsa da yaptığı şeyin çocuğunun geleceği için önemli

olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığını savunmaya devam ediyor.

Sosyal medya da anneyi linç edenler kadar destekleyenlerinde var olması bir bakıma 28 yaşındaki anneye güç veriyor.

Paraya para demeyen bu aile çocukları sayesinde ücresit seyahetler, telefonlar, arabalar ve lüks yerlerde yemekler kazanmaya devam ediyor. Ralphie'nin şu an instagram hesabında yaklaşık 20 bin takipçisi var.





