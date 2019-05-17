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Bu çocuğu görenler şokta! Arabası bile var

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en genç sosyal medya fenomeni ile tanışmaya hazır mısınız? Şimdiden iş birlikleri ve reklam anlaşmaları ile para basan 'İnfluencer' henüz iki yaşında ve hatta bir Porsche marka arabası bile var.

Bu çocuğu görenler şokta! Arabası bile var

İngiltere'nin en genç sosyal medya fenonemi olan Ralphie Waplington, sosyal medyada binlerce takipçisi olan iki yaşında bir çocuk.

asa

Annesinin açıp yönettiği Instagram sayfası sayesinde genç yaşta 'Influencer' olan ve şimdiden büyük paralar kazanmaya başlayan Ralphie bir çok insanın gözdesi olmayı başarmış.

araba

Son olarak Porsche markası ile yaptığı iş birliği ile arabasına da sahip olan minik çocuğun her anı takip edilmeye devam ediyor.

ralphie

Annesi Stacey Woodhams ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çocuğunu ticari anlamda kullandığı gerekçesiyle bir çok hakaret ve tehdit alsa da yaptığı şeyin çocuğunun geleceği için önemli
olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığını savunmaya devam ediyor.

porsche2

Sosyal medya da anneyi linç edenler kadar destekleyenlerinde var olması bir bakıma 28 yaşındaki anneye güç veriyor.

aile

Paraya para demeyen bu aile çocukları sayesinde ücresit seyahetler, telefonlar, arabalar ve lüks yerlerde yemekler kazanmaya devam ediyor. Ralphie'nin şu an instagram hesabında yaklaşık 20 bin takipçisi var.

influencer

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instagram2

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influencer instagram sosyal medya sosyal medya fenomeni ingiltere

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